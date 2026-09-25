Sheinbaum refrenda en Puebla compromiso con la soberanía y el bienestar

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó este jueves la Asamblea Informativa “Honestidad y Resultados” en Puebla, donde destacó los avances de su gobierno y los proyectos que se realizan en coordinación con la administración estatal.

Ante más de 35 mil personas reunidas en el Centro Expositor, ubicado en la zona de Los Fuertes, la mandataria federal afirmó que la soberanía nacional debe ser una prioridad y señaló que únicamente el pueblo mexicano puede decidir el rumbo del país.

Durante su discurso, Sheinbaum recordó distintos momentos de la historia de México relacionados con la defensa de la independencia, la soberanía, la justicia social y la democracia. También mencionó que en 2018 comenzó una nueva etapa política con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia y la puesta en marcha de la llamada Cuarta Transformación. La presidenta destacó algunos resultados que, dijo, se han alcanzado durante los últimos años en materia laboral y económica. Entre ellos mencionó el aumento del salario mínimo, que pasó de alrededor de 2 mil 800 pesos mensuales en 2018 a más de 9 mil 500 pesos en 2026.

También señaló la implementación de reformas laborales, entre ellas la eliminación del outsourcing y la incorporación de trabajadores de plataformas digitales a la seguridad social. Además, indicó que la reducción de la jornada laboral continuará de manera gradual hasta llegar a las 40 horas semanales en 2030. En Puebla, agregó, los programas de bienestar benefician a más de 2 millones de personas. Entre los apoyos mencionó la Pensión para Adultos Mayores, que reciben 667 mil personas, así como los apoyos para personas con discapacidad, estudiantes, campesinos y productores del campo.

De acuerdo con los datos presentados durante la asamblea, 228 mil 234 estudiantes de preparatoria reciben la beca Benito Juárez, mientras que 118 mil campesinos cuentan con Producción para el Bienestar. También se entregan fertilizantes gratuitos y existen beneficiarios del programa Sembrando Vida. Sheinbaum también habló de los nuevos programas sociales, como la Pensión Mujeres Bienestar, la beca Rita Cetina, los apoyos para útiles y uniformes escolares y el programa Salud Casa por Casa. A esto se suma el esquema de farmacias para la entrega gratuita de medicamentos.

En materia de infraestructura, la presidenta anunció diversos proyectos para Puebla, entre ellos la ampliación de la carretera Amozoc-Veracruz y la modernización de los tramos Tulancingo-Nuevo Necaxa y Puebla-Acatzingo. También destacó obras para mejorar la conexión con la Mixteca Oaxaqueña y la Montaña de Guerrero. Otro de los proyectos señalados fue el saneamiento del río Atoyac, para el cual se contempla la instalación de 20 plantas de tratamiento. Además, informó sobre nuevas preparatorias, la Universidad Nacional Rosario Castellanos y la sustitución del Hospital General Regional Carmen Serdán del IMSS.

También se contempla la construcción de 812 consultorios del IMSS-Bienestar, así como nuevas torres de cardiología y oncología en el Hospital de la Niñez Poblana. Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aseguró que la Cuarta Transformación es una realidad en el estado y destacó la coordinación con el gobierno federal.

El mandatario estatal mencionó proyectos relacionados con agua, el río Atoyac, infraestructura carretera, nuevas universidades, desarrollo económico y pavimentación de calles. Armenta afirmó que ambos gobiernos comparten una visión enfocada en convertir el desarrollo económico en bienestar y mantener a la población como centro de las decisiones públicas.

Durante la asamblea, Sheinbaum también destacó proyectos relacionados con vivienda, electromovilidad y desarrollo agroindustrial, además de acciones dirigidas a comunidades de pueblos originarios. Con estos anuncios, el gobierno federal y el estatal señalaron que Puebla continuará participando en proyectos estratégicos relacionados con infraestructura, bienestar social, salud, educación y desarrollo económico.