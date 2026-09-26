Anuncia Américo 250 Viviendas para el Bienestar y rehabilitación de camino en Aldama (jorgeerangel2000@gmail.com)

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, anunció la construcción de 250 Viviendas para el Bienestar en el municipio de Aldama, además de la rehabilitación del camino que comunica a las comunidades de La Azufrosa y El Nacimiento, como parte de las acciones para mejorar las condiciones de vida de las familias de esta región.

Durante su visita al municipio, el mandatario estatal destacó que las obras forman parte de una estrategia para atender las necesidades de las comunidades y fortalecer la infraestructura en zonas rurales de Tamaulipas.

Villarreal Anaya informó que las 250 viviendas serán construidas mediante el programa de Vivienda para el Bienestar, impulsado en coordinación con el Gobierno federal. Estas casas forman parte de un proyecto más amplio para ampliar el acceso a una vivienda para las familias tamaulipecas.

El gobernador señaló que el acceso a una vivienda adecuada representa una de las principales necesidades de las familias, por lo que se busca avanzar en la construcción de hogares para personas que requieren mejores condiciones para vivir.

Además del programa de vivienda, Américo Villarreal anunció la rehabilitación del camino La Azufrosa-El Nacimiento, una vía que comunica a diferentes comunidades de Aldama y que es utilizada por habitantes para trasladarse hacia otros puntos del municipio.

La mejora de este camino busca facilitar la movilidad de las familias, así como el traslado de productos y servicios entre las comunidades rurales.

De acuerdo con información oficial, el camino que conecta La Azufrosa con El Nacimiento forma parte de los proyectos de infraestructura contemplados para el municipio de Aldama. El mejoramiento de esta vía también ha sido considerado dentro de los planes de obra pública para la región.

Durante el evento, el mandatario tamaulipeco destacó que las acciones de infraestructura deben atender las necesidades de las comunidades y contribuir al desarrollo de las zonas rurales.

Aldama es un municipio con actividades principalmente agrícolas y ganaderas, por lo que contar con caminos en mejores condiciones resulta importante para la movilidad de habitantes y productores.

El gobernador también destacó los avances registrados en materia de bienestar social en el municipio. En los últimos cuatro años, la Federación y el Gobierno de Tamaulipas han destinado mil 455 millones de pesos para beneficiar a más de ocho mil personas inscritas en diferentes programas de bienestar. La inversión social anual reportada es de alrededor de 297 millones de pesos.

Las autoridades señalaron que estos recursos buscan atender a sectores de la población que requieren apoyo para mejorar sus condiciones económicas y sociales.

El anuncio de las viviendas y la rehabilitación del camino se realizó durante las actividades del gobernador en Aldama, donde también se revisaron las acciones realizadas por el gobierno municipal y las necesidades que todavía existen en diferentes comunidades.

Con la construcción de las 250 viviendas se busca ampliar las oportunidades de las familias para contar con un hogar, mientras que la rehabilitación del camino permitirá mejorar la comunicación terrestre entre La Azufrosa y El Nacimiento.

El proyecto de vivienda forma parte de un programa estatal y federal más amplio. En Tamaulipas se contempla la construcción de miles de viviendas mediante el esquema de Vivienda para el Bienestar, con participación de diferentes instituciones.

Por su parte, las obras de infraestructura carretera buscan atender las condiciones de los caminos rurales y mejorar la conectividad entre las comunidades.

El Gobierno de Tamaulipas indicó que continuará trabajando de manera coordinada con los gobiernos municipales y federal para impulsar proyectos de infraestructura y bienestar social.

Con estas acciones, el gobernador Américo Villarreal destacó que se busca llevar obras y programas a las comunidades que requieren atención, particularmente en materia de vivienda, caminos y servicios.

El anuncio representa una nueva inversión para Aldama, donde las autoridades buscan mejorar las condiciones de movilidad y vivienda de las familias, además de fortalecer la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades económicas y sociales del municipio.