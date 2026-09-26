Gobierno de Puebla recupera capacidad hidráulica para prevenir inundaciones

El Gobierno de Puebla inició trabajos para recuperar la capacidad de conducción de diversos canales y barrancas de la capital, con el objetivo de reducir riesgos de inundaciones durante la temporada de lluvias y proteger a las familias que viven en zonas consideradas vulnerables.

Como parte de estas acciones, en el cruce Colombres se logró aumentar la capacidad de conducción de agua, que anteriormente se encontraba entre 8 y 10 metros cúbicos por segundo y ahora alcanza entre 40 y 50 metros cúbicos por segundo.

Los trabajos consistieron principalmente en retiraEn el caso del cruce Colombres, la limpieza permitió incrementar de manera importante la capacidad hidráulicar azolve, maleza, basura y troncos que obstruían el paso del agua y reducían la capacidad de la infraestructura hidráulica.

El gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que estas acciones forman parte de un proyecto integral para prevenir inundaciones en Puebla capital y recuperar infraestructura construida hace más de seis décadas.

Explicó que los llamados escudos hidráulicos fueron construidos desde 1963, pero con el paso de los años su capacidad se redujo debido al crecimiento urbano y a la acumulación de materiales en los cauces.

Ante esta situación, el Gobierno estatal decidió aprovechar el periodo de menor concentración de lluvias para realizar trabajos preventivos en puntos identificados con diferentes niveles de riesgo.

El mandatario explicó que la estrategia busca recuperar la capacidad de estos sistemas para encauzar los escurrimientos hacia el río Alseseca, la Barranca Honda y posteriormente hacia el sistema que conduce al lago de Valsequillo.

De acuerdo con el Gobierno de Puebla, el sistema de defensa hidráulica tiene un área de influencia de aproximadamente 98 kilómetros cuadrados. Con los desvíos y acciones de recuperación de los cauces se busca retirar alrededor de 56 kilómetros cuadrados de escurrimientos de las zonas que representan riesgo para el centro de la ciudad.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que las labores comenzaron en los puntos considerados de mayor riesgo y contemplan diferentes trabajos de saneamiento.

Entre las acciones se encuentran el retiro de basura, maleza, troncos y azolve, además de la recuperación de los cauces existentes para facilitar el paso del agua.

El funcionario detalló que los trabajos en el cruce Colombres ya concluyeron, mientras que actualmente se realizan labores en la Barranca Caltonac y el Canal Oriente, donde participan módulos de maquinaria y personal especializado.

El ingeniero César Solís, académico y especialista en ingeniería hidráulica, explicó que la recuperación de estos espacios permitirá mejorar la conducción de los escurrimientos y disminuir la cantidad de agua que llega a zonas urbanas consideradas de riesgo.

En el caso del cruce Colombres, la limpieza permitió incrementar de manera importante la capacidad hidráulica. Sin embargo, el Gobierno estatal indicó que la capacidad de referencia para un fenómeno con periodo de retorno de 100 años es de aproximadamente 91 metros cúbicos por segundo.

Por ello, las autoridades señalaron que los trabajos forman parte de una estrategia gradual que continuará con la recuperación de la sección hidráulica del Canal Oriente.

El objetivo es conducir los escurrimientos provenientes de la Barranca Caltonac, pasar por el cruce Colombres y llevarlos hasta el río Alseseca.

Alejandro Armenta destacó que la prevención es una de las prioridades de estas acciones, principalmente durante los periodos en los que disminuyen las lluvias y es posible realizar trabajos de limpieza y mantenimiento.

También señaló que el Gobierno del Estado mantiene coordinación con el Ayuntamiento de Puebla para atender otros puntos estratégicos de la infraestructura hidráulica de la capital.

Habitantes de la junta auxiliar de La Resurrección consideraron positivos los trabajos realizados. Álvaro Palacios señaló que la presencia de maquinaria y operadores permite agilizar las labores y facilitar el paso del agua.

Por su parte, Ascensión Sabino Alatenco indicó que la limpieza y ampliación del canal generan mayor tranquilidad durante la temporada de lluvias, aunque señaló que la población permanecerá pendiente de las siguientes etapas.

Otro vecino de La Resurrección reconoció que las labores pueden ayudar a prevenir inundaciones y expresó su expectativa de que este tipo de trabajos también lleguen a otras barrancas de la zona.

El Gobierno estatal informó que continuará con las acciones de saneamiento y recuperación hidráulica en los puntos identificados como prioritarios, con el propósito de reducir riesgos y mejorar la conducción de agua durante las lluvias.

De esta manera, las autoridades buscan recuperar infraestructura que durante décadas perdió capacidad y fortalecer las medidas de prevención para proteger a las comunidades, colonias y zonas urbanas de Puebla capital.