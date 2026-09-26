INE elimina voto por internet para personas en postración y cuidadoras tras prueba en Coahuila

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el voto anticipado por internet para personas con discapacidad que no pueden acudir a una casilla y para personas cuidadoras primarias no continuará como modalidad nacional rumbo al proceso electoral 2026-2027.

La decisión se tomó después de la prueba piloto realizada en Coahuila durante las elecciones locales de 2026, en la que solamente una persona se registró para utilizar el Sistema de Voto Electrónico por Internet (SIVEI). Este resultado generó cuestionamientos entre integrantes del Consejo General del INE, principalmente por las dificultades para garantizar la secrecía del sufragio cuando existe un número muy reducido de votantes.

La prueba piloto había sido aprobada para permitir que personas con discapacidad imposibilitadas para acudir a una casilla y sus cuidadoras o cuidadores primarios pudieran votar desde sus domicilios mediante internet.

El modelo fue implementado en Coahuila como una alternativa adicional al voto anticipado mediante boleta impresa. El INE explicó previamente que ambas modalidades funcionarían de manera conjunta y que las personas podían elegir la opción que consideraran adecuada.

Para utilizar el voto por internet, el personal electoral acudía previamente al domicilio de las personas registradas para verificar su identidad y entregar las cuentas de acceso necesarias. Posteriormente, el sufragio se realizaba desde un dispositivo personal, con mecanismos destinados a proteger la privacidad de la persona votante.

Sin embargo, al concluir el proceso electoral de Coahuila, solamente una persona eligió esta modalidad. De acuerdo con las discusiones dentro del Consejo General, el reducido número de participantes representó un problema para garantizar la secrecía del voto, debido a que podía ser posible relacionar el sufragio emitido con la única persona que utilizó el sistema.

Durante la sesión del INE del 24 de septiembre, algunos consejeros defendieron la posibilidad de continuar realizando pruebas para perfeccionar este mecanismo. La consejera Carla Humphrey señaló que la baja participación podría estar relacionada con las dificultades que enfrentan las personas pertenecientes a este sector y con una difusión insuficiente de la alternativa de votación.

También señaló que la estrategia institucional del voto electrónico contemplaba realizar pruebas adicionales entre 2027 y 2030 para evaluar la viabilidad de esta modalidad.

En contraste, otros integrantes del Consejo General consideraron que los resultados obtenidos en Coahuila mostraron que todavía existen dificultades para garantizar principios como la identidad de la persona votante, la secrecía y la ausencia de presión durante la emisión del sufragio.

El INE había puesto en marcha esta prueba como parte de una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó analizar alternativas para facilitar el ejercicio del voto de personas con discapacidad y cuidadoras primarias.

La modalidad tenía como finalidad atender las dificultades que enfrentan quienes no pueden trasladarse a una casilla electoral. En el caso de las personas cuidadoras, también buscaba ofrecer mayor flexibilidad debido a las responsabilidades que tienen dentro de sus hogares.

Con la determinación adoptada para el proceso 2026-2027, estas personas volverán a contar con el esquema de voto anticipado mediante boletas impresas entregadas y recibidas en sus domicilios, de acuerdo con la información difundida sobre la decisión del organismo electoral.

La discusión, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que el voto electrónico continúe siendo analizado y probado en el futuro. El propio INE mantiene una estrategia institucional relacionada con el desarrollo de distintas modalidades de voto electrónico, aunque reconoce que existen retos técnicos, operativos y de seguridad que deben ser atendidos.

De esta manera, la experiencia de Coahuila se convirtió en un punto de referencia para la evaluación del voto por internet dirigido a personas en situación de postración y a quienes realizan labores de cuidado, mientras el organismo electoral mantiene el voto domiciliario con boleta física como alternativa para el próximo proceso.