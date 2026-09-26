“Si quieres ser Presidente o gobernador, debes ser mexicano”: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que ninguna potencia extranjera puede decidir sobre el destino de México ni sobre los recursos naturales del país, al encabezar este sábado el penúltimo acto de su gira nacional de rendición de cuentas “Honestidad y Resultados”.

Durante su visita a Sonora, la mandataria destacó la importancia de defender la soberanía, independencia y autodeterminación de México, al señalar que las decisiones sobre el país corresponden a sus ciudadanos.

Ante más de 20 mil personas y acompañada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, Sheinbaum recordó diferentes momentos de la historia nacional en los que México enfrentó invasiones e intervenciones extranjeras.

La Presidenta señaló que a lo largo de la historia distintas potencias han mostrado interés por los recursos naturales de México, pero sostuvo que el pueblo ha defendido la soberanía nacional.

“La soberanía emana del pueblo”, afirmó Sheinbaum, quien agregó que únicamente el pueblo de México debe determinar el destino del país y que ninguna potencia extranjera o élite puede decidir sobre la nación.

En su discurso, la mandataria también habló sobre una propuesta de reforma constitucional relacionada con la nacionalidad de quienes aspiren a ocupar la Presidencia de México.

Explicó que la iniciativa busca establecer que las personas que lleguen a la Presidencia de la República tengan únicamente la nacionalidad mexicana. Aclaró que la propuesta no plantea eliminar la doble nacionalidad para los mexicanos que viven en otros países, sino establecer una condición para quienes busquen ocupar la Presidencia y otros cargos ejecutivos.

“Que ningún presidente o quien quiera serlo pueda tener doble nacionalidad, solo puede ser mexicano”, señaló la Presidenta durante su intervención en Sonora.

Sheinbaum también hizo referencia a distintos episodios de la historia de México para destacar la importancia de mantener la memoria sobre las intervenciones extranjeras y los procesos mediante los cuales el país consolidó su independencia.

La mandataria sostuvo que la defensa de la soberanía debe mantenerse como un principio fundamental del Estado mexicano y afirmó que las decisiones nacionales deben tomarse dentro del país.

El mensaje forma parte de la gira “Honestidad y Resultados”, mediante la cual la Presidenta ha recorrido diferentes entidades para presentar los avances de su administración durante su segundo año de gobierno.

En los últimos días, Sheinbaum ha utilizado sus visitas a diferentes estados para hablar de temas relacionados con infraestructura, programas sociales, seguridad, educación y desarrollo económico, además de destacar la importancia de la soberanía nacional.

En Sonora, la Presidenta estuvo acompañada por el gobernador Alfonso Durazo, integrantes de pueblos originarios, jóvenes y habitantes de distintos municipios de la entidad.

Durante su intervención, también recordó que México cuenta con una historia marcada por distintos procesos de transformación y defensa de su independencia.

La Presidenta ha mantenido este discurso durante su gira nacional. Un día antes, durante su visita a Puebla, también señaló que solamente el pueblo mexicano puede definir el destino del país y que ninguna potencia extranjera puede hacerlo.

Asimismo, días antes, desde la frontera norte, Sheinbaum había señalado que a México le ha costado “muchas vidas y mucho sacrificio” convertirse en un país independiente, por lo que llamó a mantener la defensa de la soberanía nacional.

Con su visita a Sonora, Claudia Sheinbaum continuó con la gira “Honestidad y Resultados”, en la que ha presentado los avances de su gobierno y abordado distintos temas de interés nacional. La mandataria reiteró que México debe mantener su capacidad para tomar decisiones propias y que la soberanía corresponde al pueblo.