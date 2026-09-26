Intercambian por error a dos recién nacidas en hospital del IMSS en BC

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California ofreció una disculpa a dos familias luego de que, debido a un error de su personal, dos recién nacidas fueran entregadas a familias que no les correspondían en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31, ubicado en Mexicali.

El instituto informó que confirmó el intercambio de las dos bebés y reconoció que se trató de un hecho grave ocurrido dentro de sus instalaciones.

“Se confirmó que dos personas recién nacidas fueron entregadas a familias que no les correspondían. El Instituto ofrece una disculpa a ambas familias por este grave error y asume la responsabilidad de atenderlas”, señaló el IMSS en un comunicado.

Hasta el momento, la institución no ha informado cuánto tiempo pasó antes de que se detectara la situación. Tampoco se dieron a conocer las identidades de las familias o de las recién nacidas, debido a que el instituto señaló que busca proteger su privacidad y el interés superior de las menores.

Después de conocer el caso, el IMSS informó que se ofreció acompañamiento psicológico, médico y jurídico a las familias involucradas, con el objetivo de atender las consecuencias derivadas de la confusión y brindar apoyo durante el proceso.

Horas después, Gabriela Paredes Orozco, titular de la Unidad de Atención a la Derechohabiencia del IMSS a nivel nacional, acudió a Mexicali como parte de un equipo enviado desde las oficinas centrales para reunirse con las familias afectadas.

A través de un video difundido por el IMSS en Baja California, la funcionaria confirmó nuevamente que las dos recién nacidas fueron entregadas por error a familias distintas a las que les correspondían.

“Estoy en Mexicali como parte de un equipo de nivel central que acudimos a reunirnos con dos familias ante un hecho muy grave ocurrido en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31”, explicó.

Paredes Orozco señaló que ofreció personalmente una disculpa a las familias en nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social. También reconoció que hubo una demora en informar a las familias desde el momento en que surgieron dudas sobre la identidad de las menores.

“A nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, les ofrecí personalmente una disculpa por este grave error y también por no haberles informado desde el primer momento en que surgió la duda”, declaró.

La funcionaria agregó que el IMSS asumirá la responsabilidad de atender y acompañar a las familias durante el proceso, con apoyo psicológico, médico y jurídico.

Para dar seguimiento al caso, el instituto informó que trabaja en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y con el Sistema DIF Estatal y nacional.

La institución señaló que la prioridad son las recién nacidas y sus familias, por lo que las autoridades correspondientes estarán encargadas de brindar vigilancia y acompañamiento durante las acciones que se realicen.

Por su parte, Gabriela Paredes aseguró que las decisiones relacionadas con el caso serán tomadas junto con las familias y considerando principalmente el bienestar de las bebés.

“Cada decisión se tomará con ellas, a su ritmo y pensando siempre en el bienestar de las bebés”, afirmó la funcionaria.

El IMSS también anunció que revisará los procedimientos utilizados para la identificación de recién nacidos durante la atención obstétrica y neonatal, con el propósito de conocer cómo ocurrió el intercambio y evitar que una situación similar vuelva a presentarse.

Además, la institución indicó que colaborará con las autoridades que participan en el caso para esclarecer lo ocurrido y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.

Hasta ahora, el IMSS no ha informado públicamente mayores detalles sobre el momento en que ocurrió la entrega equivocada ni sobre las acciones específicas que se realizarán para resolver la situación.

El instituto reiteró su compromiso de acompañar a las familias y señaló que mantendrá la coordinación con las autoridades de protección de niñas, niños y adolescentes para garantizar el bienestar de las dos recién nacidas.