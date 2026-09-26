Aseguran 49 toneladas de precursores químicos en una bodega de Culiacán

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de 49 toneladas de sustancias químicas, además de más de 45 mil litros de diferentes líquidos, durante un cateo realizado en una bodega ubicada en el poblado de El Diez, en Culiacán, Sinaloa.

El operativo se realizó en una bodega localizada en las inmediaciones de la carretera costera Culiacán-Mazatlán, donde las autoridades encontraron diversas sustancias que son consideradas posibles precursores químicos, así como cargadores y cartuchos para armas de fuego, chalecos tácticos y un montacargas.

De acuerdo con la información de las autoridades, la investigación comenzó después de que elementos de la Policía Estatal Preventiva y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional atendieron un reporte relacionado con una bodega cuya cortina se encontraba parcialmente abierta.

Al acercarse al inmueble, los elementos observaron en el interior diferentes objetos, entre ellos chalecos, cargadores, costales y bidones. Además, detectaron un fuerte olor a sustancias químicas, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para iniciar las investigaciones.

A partir del Informe Policial Homologado elaborado por los primeros elementos que acudieron al lugar, la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sinaloa abrió una carpeta de investigación.

Posteriormente, un agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo una orden judicial para realizar el cateo en el inmueble, con la participación de elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, así como peritos especializados.

Durante la inspección de la bodega fueron localizados aproximadamente 18 mil 100 kilogramos de posible sosa cáustica, 25 mil 975 kilogramos de aparente ácido tartárico, 950 kilogramos de posible acetato de plomo y 4 mil 725 kilogramos de aparente cianuro de sodio.

También fueron encontrados alrededor de 12 mil litros de posible ácido clorhídrico, además de 33 mil 490 litros y 225 kilogramos de una sustancia que todavía se encuentra pendiente de determinar. Las sustancias estaban almacenadas en costales, cajas, bidones y tambos.

En el lugar también se localizaron cargadores y cartuchos para armas de fuego, así como dos chalecos tácticos y un vehículo tipo montacargas. La propia bodega quedó asegurada como parte de las diligencias realizadas por la Fiscalía.

La FGR señaló que los objetos y sustancias encontrados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, que continuará con las investigaciones para determinar con precisión la naturaleza de los materiales, su procedencia y el posible destino que tenían.

Las autoridades investigan además la posible comisión de delitos relacionados con la posesión de precursores químicos y de cargadores y cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

El aseguramiento se suma a otras acciones realizadas por autoridades federales en Sinaloa para localizar sustancias químicas que podrían estar relacionadas con la elaboración de drogas sintéticas.

En esta ocasión, la intervención comenzó a partir de un reporte atendido por elementos estatales y personal de la Defensa, lo que permitió ubicar la bodega y posteriormente solicitar la intervención de la Fiscalía General de la República.

La investigación continuará mientras el Ministerio Público determina la situación jurídica de los indicios encontrados y establece si existe relación entre las sustancias aseguradas y alguna actividad delictiva.

Con este operativo, las autoridades aseguraron una importante cantidad de materiales químicos en Culiacán, además de diversos objetos relacionados con armas de fuego, en una acción que quedó bajo investigación de la Fiscalía General de la República.