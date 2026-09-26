Salomón Jara agradece respaldo de Segob tras nombramiento de administrador en Juchitán

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, agradeció el respaldo y la coordinación permanente de la Secretaría de Gobernación (Segob) y del Gobierno Federal, luego de la designación de Francisco Vázquez Jiménez como administrador municipal de Juchitán de Zaragoza.

A través de una publicación en redes sociales, el mandatario estatal respondió al mensaje de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien reconoció el trabajo realizado por el Gobierno de Oaxaca, el Congreso del Estado y el comisionado municipal para contribuir a la gobernabilidad y estabilidad de Juchitán.

Jara Cruz señaló que las autoridades de Oaxaca continuarán trabajando de manera conjunta con el Gobierno Federal para garantizar la gobernabilidad, la paz y la tranquilidad de las familias de Juchitán.

“En Oaxaca agradecemos el respaldo y la coordinación permanente de la Segob y del Gobierno de México. Seguiremos trabajando juntos, para garantizar la gobernabilidad, la paz y la tranquilidad de las familias de Juchitán”, expresó el gobernador en su respuesta publicada en redes sociales.

El pronunciamiento ocurre después de que el Congreso de Oaxaca aprobara la desaparición de poderes del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, luego de la detención del entonces presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, quien enfrenta acusaciones relacionadas con extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Ante esta situación, Francisco Vázquez Jiménez fue designado como administrador municipal provisional. Su función será encabezar temporalmente la administración de Juchitán y contribuir a mantener la operación de los servicios públicos durante el proceso de transición.

Vázquez Jiménez es periodista y comunicador, además de contar con experiencia como bombero voluntario, paramédico y rescatista en la región del Istmo de Tehuantepec. También tiene una trayectoria de más de 20 años en la radio y es conocido por su trabajo en medios de comunicación de Oaxaca.

Durante la toma de protesta, el nuevo administrador asumió la responsabilidad de conducir de manera temporal el municipio, en un momento marcado por la situación política y de seguridad que atraviesa Juchitán.

Por su parte, la secretaria Rosa Icela Rodríguez señaló que desde la Secretaría de Gobernación se reconoce el esfuerzo y la coordinación de las autoridades de Oaxaca para contribuir a mantener la estabilidad del municipio.

La funcionaria federal también deseó éxito a la nueva autoridad en el desempeño de sus responsabilidades y manifestó que la Segob mantendrá una coordinación permanente con las autoridades, privilegiando el diálogo y el entendimiento.

El objetivo, de acuerdo con el mensaje de la secretaria, es contribuir a preservar la paz y tranquilidad de las familias de Juchitán.

La situación en el municipio comenzó a cambiar después de la detención de Miguel Sánchez Altamirano, ocurrida el 23 de septiembre. Posteriormente, el gobernador Salomón Jara solicitó al Congreso estatal iniciar el proceso para desaparecer los poderes del Ayuntamiento y establecer una administración provisional.

El Congreso de Oaxaca aprobó la medida con 35 votos a favor, con lo que se abrió una nueva etapa administrativa para el municipio. Mientras se desarrolla el proceso correspondiente, Francisco Vázquez Jiménez tendrá a su cargo la conducción temporal del gobierno municipal.

Con este cambio, los gobiernos estatal y federal han reiterado la importancia de mantener la coordinación y el diálogo para atender la situación de Juchitán. El gobernador Salomón Jara también aseguró que su administración continuará trabajando junto con las autoridades federales para mantener la gobernabilidad y brindar condiciones de tranquilidad a las familias del municipio.

De esta manera, el nombramiento de Vázquez Jiménez representa el inicio de un periodo de transición para Juchitán, mientras las autoridades definen los siguientes pasos para la reorganización del gobierno municipal.