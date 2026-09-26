Beatriz Mojica y Esthela Damián se reúnen para fortalecer la unidad en Guerrero

La coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, Beatriz Mojica Morga, sostuvo un encuentro con Esthela Damián Peralta y representantes de su estructura política y territorial, con el objetivo de fortalecer la unidad y organización de Morena en la entidad.

La reunión se llevó a cabo la tarde de este sábado en Acapulco y contó con la participación de diversos liderazgos de izquierda, representantes sociales, vecinales, de barrio y seccionales, además de diputadas y diputados locales y federales, regidores y exdirigentes partidistas.

Durante el encuentro, Esthela Damián destacó que su equipo político se ha formado desde las bases y señaló que el principal objetivo debe ser trabajar por el bienestar de Guerrero, por encima de las aspiraciones personales.

La exconsejera jurídica también señaló que dentro de su grupo participan personas con trayectoria en la izquierda y representantes de la sociedad civil, quienes, dijo, comparten la intención de trabajar por el estado.

Damián afirmó que en Morena no deben existir cacicazgos y destacó la importancia de mantener la democracia como uno de los principios del movimiento.

El encuentro se realizó después de que, el pasado 14 de septiembre, Damián reconociera públicamente el triunfo de Beatriz Mojica en el proceso interno de Morena para definir a quien encabezaría los trabajos del partido en Guerrero. En esa ocasión, afirmó que respetaría el resultado y reconoció a Mojica como ganadora.

Por su parte, Beatriz Mojica agradeció a Esthela Damián por la disposición para sumar esfuerzos y reconoció el trabajo de organización que ha realizado su equipo en diferentes regiones del estado.

Mojica señaló que su responsabilidad al frente de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional consiste en integrar a los distintos grupos y liderazgos que participan en el movimiento.

La coordinadora estatal afirmó que cada integrante tiene una trayectoria y trabajo que puede aportar a esta nueva etapa de organización política en Guerrero.

Durante su intervención, Mojica también hizo un llamado a mantener el diálogo, el respeto y la inclusión entre los diferentes equipos, al considerar que ningún grupo cuenta por sí solo con todos los perfiles y capacidades necesarias para trabajar en el estado.

La reunión reunió a representantes de distintos sectores y regiones de Guerrero, quienes participaron en el diálogo sobre la organización territorial y la construcción de acuerdos.

Con este encuentro, Mojica y Damián mostraron públicamente una disposición para trabajar de manera conjunta después del proceso interno de Morena. La reunión también sirvió para reunir a integrantes de la estructura política y territorial de Damián con la coordinadora estatal.

El encuentro ocurre en un momento en que Morena comienza a organizar sus trabajos rumbo al proceso electoral de 2027 en Guerrero. Tras la definición interna, el llamado a la unidad ha sido uno de los temas presentes entre los distintos grupos del partido.

Para Mojica, sumar a los diferentes liderazgos será parte de los trabajos que deberá desarrollar como coordinadora estatal. Mientras tanto, Damián reiteró su disposición de participar en un proyecto colectivo y mantener el trabajo político junto con quienes integran su estructura.

Ambas dirigentes coincidieron en la importancia de mantener la organización territorial, el diálogo y la participación de las bases como parte de los trabajos de Morena en Guerrero.