Sinaloa se prepara ante posibles efectos del huracán “Polo”; habilitan 136 refugios

El Gobierno de Sinaloa activó el Consejo Estatal de Protección Civil y se declaró en sesión permanente ante la posible llegada de efectos del huracán “Polo” a la entidad, con el objetivo de proteger a la población y reducir riesgos durante el desarrollo del fenómeno meteorológico.

La gobernadora Graciela Domínguez encabezó la reunión, acompañada por autoridades estatales, municipales, militares y cuerpos de auxilio, quienes informaron sobre las acciones de prevención y la capacidad de respuesta disponible en caso de que se presenten lluvias, fuertes vientos, inundaciones u otras afectaciones.

Durante la sesión, la mandataria estatal señaló que la prioridad es salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las familias sinaloenses, especialmente de quienes viven en zonas consideradas vulnerables.

Como parte de las medidas preventivas, se habilitaron 136 refugios temporales, con capacidad para atender a más de 53 mil personas en caso de ser necesario. Además, mil 296 brigadistas comunitarios fueron capacitados para apoyar en la operación de estos espacios y en la atención de la población.

Domínguez también informó que los consejos municipales de Protección Civil ya fueron instalados en los municipios del estado, con el objetivo de mantener una coordinación entre las autoridades y responder de manera rápida ante cualquier emergencia.

Otra de las acciones que se realizan consiste en trabajos de desazolve en ríos, canales, drenes y arroyos, con la finalidad de facilitar el flujo del agua y reducir posibles riesgos de inundación.

El director estatal de Protección Civil, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, informó que Sinaloa cuenta con un estado de fuerza de 2 mil 543 elementos de Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil, además de 801 unidades para atender a la ciudadanía.

De esta cifra, 673 corresponden a elementos de Cruz Roja, 452 a Bomberos y mil 135 a elementos y voluntarios de Protección Civil.

A este operativo se suma el apoyo de instituciones federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, que mantienen disponibles alrededor de 17 mil elementos para atender posibles afectaciones.

Las fuerzas federales señalaron que cuentan con vehículos todo terreno y helicópteros de carga, además de que se mantiene activa la posibilidad de aplicar el Plan DN-III-E para apoyar a la población en caso de una emergencia.

Por otra parte, José Luis Acosta Rodríguez, director general del Organismo de Cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que se mantiene vigilancia sobre la trayectoria del huracán “Polo”.

El funcionario señaló que el sistema se encontraba como huracán categoría 4 y avanzaba hacia el noroeste, por lo que su trayectoria mantenía a Sinaloa dentro del área de vigilancia.

Respecto a las presas del estado, explicó que en conjunto almacenan alrededor de 7 mil 595 millones de metros cúbicos de agua, equivalente al 50.7 por ciento de su capacidad.

Acosta Rodríguez indicó que se espera que las lluvias asociadas al fenómeno puedan generar aportaciones a los sistemas de almacenamiento, particularmente en la zona del río Fuerte.

Mientras tanto, Protección Civil mantiene un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y revisa las reservas estratégicas disponibles para los municipios que pudieran requerirlas.

El Sistema DIF Estatal también informó que cuenta con cobijas, despensas, kits de limpieza y de uso personal, láminas y otros artículos para atender a las familias que pudieran resultar afectadas.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), por su parte, mantiene en alerta a 993 trabajadores, quienes estarán preparados para atender posibles fallas y restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible.

La gobernadora Graciela Domínguez pidió a las familias mantenerse informadas mediante canales oficiales, preparar un plan familiar de protección y ubicar el refugio temporal más cercano.

Las autoridades señalaron que continuarán con el monitoreo de “Polo” y actualizarán la información conforme avance el fenómeno, mientras los tres órdenes de gobierno mantienen coordinación para responder ante cualquier contingencia que pudiera presentarse en Sinaloa.