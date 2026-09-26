Fuerte oleaje afecta nueve viviendas en Playa Azul, Guerrero, Protección Civil realiza inspecciones

El fuerte oleaje registrado en la zona costera de Michoacán provocó afectaciones en nueve viviendas de Playa Azul, municipio de Lázaro Cárdenas, por lo que elementos de Protección Civil mantienen recorridos e inspecciones para evaluar las condiciones de los inmuebles y reducir riesgos para las familias.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que de los nueve domicilios afectados, cuatro se encuentran habitados por familias. El personal realiza revisiones para identificar posibles daños estructurales y determinar las medidas preventivas que deberán tomar los habitantes.

El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, explicó que las autoridades mantienen comunicación con las familias que viven en los inmuebles afectados y que, dependiendo del nivel de riesgo que se determine durante las inspecciones, podría recomendarse la evacuación preventiva de algunas viviendas.

El funcionario señaló que la prioridad es proteger a las personas que habitan en la zona y evitar que las condiciones del mar provoquen mayores daños.

Además de la revisión de las casas, personal de Protección Civil participa en labores para retirar escombros y materiales que fueron arrastrados por la fuerza del oleaje. Estos trabajos se realizan en coordinación con otras dependencias que participan en la atención de la emergencia.

El fuerte oleaje también ocasionó afectaciones en otros puntos de la costa de Michoacán. En Playa Azul, el agua del mar alcanzó zonas comerciales y calles, mientras que algunos establecimientos ubicados en la zona de enramadas resultaron afectados. Autoridades municipales, estatales y federales participan en las labores de limpieza y recuperación.

Durante los recorridos de atención participan elementos de Protección Civil, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades municipales. Las corporaciones apoyan en la supervisión de las zonas afectadas, el retiro de materiales y la atención de las familias.

El fenómeno marítimo se presentó después de las condiciones generadas por el huracán Polo en el océano Pacífico. Días antes, la Comisión Nacional del Agua había advertido sobre la posibilidad de oleaje elevado en las costas de Michoacán, con alturas de entre siete y nueve metros o superiores.

Aunque el ciclón no impactó directamente en territorio mexicano, su trayectoria cercana al litoral generó condiciones adversas en las costas del estado. En Playa Azul, el incremento del oleaje provocó que el agua avanzara hacia zonas habitadas y comerciales.

Las autoridades municipales informaron que también se realizaron trabajos de retiro de lodo, arena, basura y otros materiales arrastrados por el mar. Asimismo, personal de la Comisión Nacional del Agua colaboró para retirar agua acumulada en algunas vialidades.

Protección Civil mantiene vigilancia en Playa Azul y otras comunidades de la costa michoacana para detectar nuevos daños y atender posibles emergencias.

Como parte de las medidas preventivas, también se han revisado espacios que podrían funcionar como refugios temporales en caso de que sea necesario trasladar a personas que se encuentren en zonas de riesgo.

Las autoridades han pedido a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar acercarse a la playa y respetar las indicaciones del personal de emergencia. También recomendaron comunicarse al número 911 en caso de presentarse alguna situación que ponga en riesgo a las personas.

El Gobierno de Michoacán señaló que continuará con los recorridos y evaluaciones en los inmuebles afectados para determinar las condiciones de seguridad de cada vivienda.

Por ahora, las acciones se concentran en atender a las familias afectadas, retirar los escombros y mantener vigilancia ante la posibilidad de que continúe el oleaje elevado en la zona costera.

Con estas labores, las autoridades buscan reducir los riesgos para la población de Playa Azul y responder a las afectaciones ocasionadas por las condiciones marítimas registradas en los últimos días.