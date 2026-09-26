Grecia Quiroz busca fortalecer vínculos de Uruapan con empresarios y comunidad mexicana en California

Como parte de una gira de trabajo binacional por Estados Unidos, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, realizó una jornada de actividades en Los Ángeles, California, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre el municipio michoacano, empresarios mexicanos y la comunidad de paisanos que radica en esta región.

Durante las actividades, Quiroz estuvo acompañada por el diputado por Michoacán, Carlos Bautista Tafolla, con quien participó en diferentes encuentros con medios de comunicación, empresarios, líderes michoacanos y ciudadanos mexicanos que viven en California.

La jornada comenzó con una entrevista para Telemundo Nacional y posteriormente se realizó un desayuno con empresarios. En este encuentro se habló sobre la situación productiva de Uruapan y las posibilidades de generar nuevos vínculos comerciales, económicos y turísticos entre el municipio y empresarios que radican en Estados Unidos.

Uno de los principales temas planteados por la presidenta municipal fue la importancia de que Uruapan sea conocido no solamente por las situaciones complicadas que han formado parte de su percepción pública, sino también por sus actividades productivas, sus habitantes y las oportunidades que ofrece.

Grecia Quiroz señaló que su gobierno busca convertirse en un enlace entre empresarios, inversionistas y la realidad productiva del municipio, con la intención de facilitar la comunicación y abrir oportunidades para Uruapan.

“Queremos que conozcan Uruapan por lo que es y, sobre todo, por lo que puede llegar a ser; tenemos que mostrar también su capacidad productiva, su gente, sus recursos, su talento y las oportunidades que existen para invertir, generar empleo y hacer negocios”, expresó durante el encuentro.

Durante la reunión también se destacó la importancia de la actividad agroalimentaria de Uruapan, principalmente su producción de aguacate. Además, se habló sobre las actividades comerciales, turísticas y de servicios que existen en el municipio y que representan una parte importante de su economía.

La agenda continuó con una reunión con líderes michoacanos que viven en la región. Más tarde se realizó una rueda de prensa y diferentes entrevistas con medios de comunicación, donde se abordaron los objetivos de la gira y las acciones de vinculación entre Uruapan y la comunidad mexicana en Estados Unidos.

Otro de los encuentros fue con mujeres michoacanas radicadas en California. En este espacio se trataron temas relacionados con el liderazgo, la comunidad y la participación de las mujeres para mantener y fortalecer los vínculos entre Uruapan y los michoacanos que viven fuera del país.

La jornada terminó con un encuentro abierto con la comunidad, donde la presidenta municipal agradeció el respaldo de los uruapenses y michoacanos que viven en Estados Unidos. También refrendó su compromiso de mantener la comunicación con quienes, aunque se encuentran lejos de su lugar de origen, continúan formando parte del desarrollo de Uruapan.

La propuesta de esta gira es que la relación entre Uruapan y sus paisanos en Estados Unidos no se limite únicamente a los vínculos familiares y afectivos, sino que también pueda generar inversión, comercio, promoción turística y empleos.

De acuerdo con la agenda planteada, Uruapan busca aprovechar las redes y experiencias de la comunidad mexicana en Estados Unidos para conectar la producción, el talento y los mercados.

Las actividades forman parte de una gira binacional más amplia, que continuará con encuentros con productores, trabajadores del campo y representantes de la comunidad mexicana y michoacana en las ciudades de Los Ángeles y McAllen.