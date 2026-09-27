Acribillan a dos estudiantes de la Prepa 2 de la UAEM en Cuernavaca

Asesinan a dos estudiantes de la Prepa 2 en Morelos Fotos: vía redes sociales

La noche de este sábado 26 de septiembre terminó en tragedia para la comunidad estudiantil de Morelos. Dos alumnos de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fueron asesinados durante un ataque armado en la colonia Chulavista, en Cuernavaca, mientras que otro adolescente resultó herido.

Los hechos sucedieron alrededor de las 21:30 horas, sobre una avenida principal de la colonia, donde los jóvenes se encontraban reunidos. Luego del ataque, vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar varias detonaciones.

Los reportes oficiales indican que las víctimas fueron identificadas como Christian Shamed y Gael, estudiantes de la Prepa 2 de la UAEM que cursaban el tercer y quinto semestre de bachillerato. Un tercer joven, alumno de otro plantel educativo, sobrevivió al ataque y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

¿Qué ocurrió con los estudiantes de la Prepa 2?

Las primeras versiones señalan que los accisos regresaban de un festejo de cumpleaños o se preparaban para asistir a la celebración.

De acuerdo con las versiones de testigos que se encontraban en el lugar, señalan que, tras el ataque, los agresores escaparon; sin embargo, las autoridades no han confirmado públicamente el móvil del ataque ni han informado sobre personas detenidas.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Morelos indicó que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer este doble homicidio.

Asimismo, personal del Ministerio Público, de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

UAEM lanza comunicado y exige esclarecer el doble homicidio

Tras conocer el asesinato de los estudiantes, la comunidad universitaria exigió que el caso sea investigado y que se garantice justicia para las familias.

La rectora de la UAEM, Viridiana Aydeé León Hernández, expresó que la comunidad universitaria no debe acostumbrarse a vivir de luto y señaló: “Nuestras juventudes merecen vivir sin miedo”. También llamó a las autoridades a impulsar acciones para prevenir la violencia contra las juventudes.

Lamentablemente, el caso ocurre después del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio vinculada con la UAEM, asesinada en Cuautla. Esta ola de violencia ha desatado la preocupación entre la comunidad estudiantil, padres de familia y de la población en general.

Por ahora, la investigación continúa abierta. El móvil permanece sin esclarecerse hasta el momento y las autoridades deberán determinar qué ocurrió con los jóvenes, quiénes fueron responsables del ataque y cuál fue el móvil del doble homicidio.