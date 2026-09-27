Equipo de César Núñez cierra filas con Beatriz Mojica en Guerrero

Equipo de César Núñez respalda a Beatriz Mojica

El equipo político construido por César Núñez se reunió con Beatriz Mojica Morga en la sede estatal de Morena en Chilpancingo, donde expresó su respaldo a la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero. El encuentro reunió a militantes, luchadores sociales, alcaldes, diputados y regidores vinculados con este grupo político.

Durante la reunión, encabezada por Iván Hernández Díaz y el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, los integrantes del grupo plantearon asumir como propia la coordinación de Mojica y trabajar en conjunto para fortalecer la organización territorial del partido en Guerrero.

Mantener la unidad

Beatriz Mojica agradeció el respaldo y señaló que el encuentro representa el inicio de una etapa basada en la inclusión y el trabajo conjunto. Ante los asistentes, sostuvo que las decisiones deben construirse entre las distintas expresiones del movimiento.

“Ustedes son los fundadores de este movimiento. No es el proyecto de una sola persona, es el interés del pueblo de Guerrero. Todas y todos cabemos, la unidad tiene que ser la base de la inclusión y vamos a tomar las decisiones juntos”, expresó.

La coordinadora también reconoció el trabajo de diálogo realizado con Iván Hernández y Jacinto González, y planteó que su coordinación buscará integrar a las distintas expresiones de Morena con responsabilidades compartidas.

“No tenemos derecho a fallarle al pueblo de Guerrero”, afirmó Mojica durante el encuentro.

Respaldo de Iván Hernández

Iván Hernández Díaz señaló que la decisión de respaldar a Mojica fue tomada por el equipo político y destacó que el acompañamiento busca llevar el trabajo a territorio.

“Hemos tomado una decisión como equipo político: respaldar a Beatriz Mojica Morga. Asumamos esta coordinación como nuestra, con el mismo espíritu y entrega de siempre. La unidad se construye trabajando y recorriendo el estado”, sostuvo.

Por su parte, Jacinto González Varona señaló que el objetivo que reúne al grupo es la transformación de Guerrero y llamó a evitar confrontaciones dentro del partido.

“Nos une un solo objetivo: la transformación de Guerrero. Que cerremos filas y no le demos armas a la derecha. Ninguna campaña se gana con guerra sucia”, afirmó.

El encuentro se suma a los llamados recientes de Mojica para mantener la unidad de Morena en Guerrero mediante el diálogo y la participación de las distintas expresiones del partido.

Entre los asistentes estuvieron las diputadas y diputados locales Gloria Citlali Calixto Jiménez, Glafira Meraza Prudente, Marisol Bazán Fernández, Ana Lilia Botello Figueroa, Carlos Bello, Marco Tulio Sánchez, Claudia Sierra Pérez y Diana Bernabé Vega, además del exdiputado federal Ilich Lozano Herrera.