Aspirante cuestionada en nogales aprovecha gira de Sheinbaum para sacarse la foto

Aspirante de Nogales aprovecha encuentro con Sheinbaum para promoverse

La fotografía de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con Angélica Burgos Garay, ex funcionaria municipal de Nogales y quien ha expresado su intención de buscar una candidatura para la alcaldía, generó comentarios en Sonora luego de la gira que la mandataria realizó por la entidad.

Claudia Sheinbaum estuvo el pasado sábado en Hermosillo como parte de su gira nacional de rendición de cuentas, denominada “Honestidad y resultados”.

En el acto, correspondiente a la presentación regional de los resultados de su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta abordó temas relacionados con las inversiones federales en Sonora y la defensa de la soberanía nacional.

En ese contexto comenzó a circular en redes sociales una fotografía en la que aparece la mandataria federal junto a Burgos Garay, quien en junio pasado hizo pública su intención de contender por la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Nogales. La ex funcionaria ocupó la Dirección de Desarrollo Económico del ayuntamiento y posteriormente dejó el cargo.

Burgos Garay también tuvo participación en actividades políticas relacionadas con Sheinbaum durante el proceso electoral de 2024. En abril de ese año fue identificada como coordinadora de mujeres de la entonces candidata presidencial en Nogales, durante un encuentro denominado “Con Claudia Llegamos Todas”.

Su eventual participación en el proceso electoral de 2027 se produce en un contexto de anticipación política en Sonora, donde comenzarán a definirse las candidaturas para la renovación de distintos cargos locales.

La fotografía con Sheinbaum también ocurre después de que la salida de Burgos Garay del gobierno municipal fuera relacionada públicamente con la revocación de su visa estadunidense.

En junio, agentes estadunidenses la retuvieron durante varias horas y posteriormente le retiraron el documento migratorio. Las razones oficiales de esa medida no fueron dadas a conocer públicamente.

Angélica Burgos es esposa del empresario José Antonio Wong Casimiro, conocido en la frontera por sus actividades en la construcción y otros negocios.Wong Casimiro fue protagonista, el pasado diciembre, del bloqueo de la carretera federal 15 y de las vías del tren en las afueras de Nogales, como medida de presión para exigir el pago de un adeudo millonario relacionado con la construcción del llamado Tren Fantasma de Nogales.

La visita de Sheinbaum a Sonora formó parte de una gira de rendición de cuentas que incluyó 31 asambleas en distintas entidades del país. En Hermosillo, la presidenta también reconoció el trabajo del gobernador Alfonso Durazo y destacó proyectos federales como la carretera Guaymas-Chihuahua, la ampliación del puerto de Guaymas y obras carreteras en Sonoyta.