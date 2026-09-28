SEDIF entrega más de 4 mil despensas a familias de Cuautlancingo, Puebla

Más de mil personas del municipio de Cuautlancingo, Puebla, recibieron apoyos alimentarios como parte de los programas de Atención Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad y Alimentario Primeros 1000 Días y Primera Infancia, impulsados por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).

La entrega se realizó este lunes 28 de septiembre y estuvo encabezada por el director general del SEDIF, Carlos Ochoa Rodríguez, quien acudió en representación de la presidenta del Patronato del organismo, Ceci Arellano. Durante la jornada fueron destinadas más de 4 mil despensas para familias y personas que forman parte de los programas alimentarios. Los apoyos buscan contribuir a mejorar la alimentación de quienes se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad, así como de niñas y niños que requieren atención durante sus primeros años de vida.

Carlos Ochoa Rodríguez señaló que estos programas no deben ser considerados como una dádiva ni como una forma de presión hacia las personas beneficiarias. Explicó que los apoyos forman parte de un derecho para quienes cumplen con los requisitos establecidos en los programas. El director general del organismo estatal también destacó que, bajo la visión de Ceci Arellano, el SEDIF continuará acercando este tipo de apoyos a las familias que más los necesitan en los diferentes municipios de Puebla.

Los programas de alimentación están dirigidos a distintos sectores de la población. Por un lado, el esquema de Atención Alimentaria a Personas en Situación de Vulnerabilidad contempla a personas que enfrentan condiciones que pueden dificultar su acceso a una alimentación adecuada. Por otra parte, el programa Alimentario Primeros 1000 Días y Primera Infancia está enfocado en niñas, niños y familias durante una etapa considerada importante para el desarrollo infantil.

A través de las despensas entregadas, las autoridades buscan apoyar a las familias con alimentos y contribuir a que cuenten con mayores recursos para cubrir parte de sus necesidades alimentarias. Durante el evento también estuvo presente el presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, quien acompañó las actividades realizadas por el organismo estatal.

La presidenta del Sistema Municipal DIF de Cuautlancingo, Tere Alfaro, también participó en la jornada y agradeció al SEDIF y a su presidenta del Patronato por mantener la atención hacia las familias del municipio. Las autoridades municipales y estatales señalaron que la coordinación entre ambos niveles de gobierno permite acercar los programas a las comunidades y atender de manera más directa las necesidades de la población.

El SEDIF indicó que estas acciones forman parte de una estrategia para acercar alimentos y atención a las familias, principalmente a quienes enfrentan mayores necesidades. Los programas alimentarios también se encuentran relacionados con las políticas de bienestar impulsadas a nivel federal y estatal. El organismo señaló que las acciones están alineadas con la visión de bienestar promovida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta.

Con la entrega de las más de 4 mil despensas en Cuautlancingo, el SEDIF busca continuar con la atención a las familias y ampliar el alcance de sus programas alimentarios. El organismo estatal afirmó que mantendrá este tipo de acciones en los municipios de Puebla, con el objetivo de contribuir a la alimentación y bienestar de niñas, niños y personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.