Huracán Polo Huracán Polo Categoría 3: ¿Dónde se ubica este 28 de septiembre y en qué zona podría impactar? (Pexels)

La llegada del huracán Polo mantiene a las autoridades meteorológicas y de Protección Civil en alerta máxima. El fenómeno se desplaza sobre el Océano Pacífico como un huracán de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, lo que ha motivado el establecimiento de amplias zonas de prevención y vigilancia ante el inminente impacto de su centro en territorio nacional.

¿En qué estado tocará tierra el huracán Polo?

De acuerdo con los reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema se localiza a 175 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro y a 405 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía, en Baja California Sur. Mantiene vientos máximos sostenidos de 185 km/h, rachas de hasta 220 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.

#Polo se ubica a 175 km al suroeste de Cabo San Lázaro, #BajaCaliforniaSur. Se mantiene como #Huracán categoría 3 ⬇️ pic.twitter.com/etYzp2vIJy — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 28, 2026

Se prevé que durante este lunes se intensifiquen las lluvias, el viento y un oleaje elevado en las costas. Los pronósticos oficiales señalan que el centro del huracán impactará la porción central de la península de Baja California Sur después del mediodía.

¿Cuáles son las zonas de prevención y vigilancia?

Debido a la magnitud del ciclón, la Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional delimitaron un perímetro de seguridad para coordinar las acciones de protección a la población en las entidades afectadas:

Zona de prevención por los efectos de huracán

Zona de prevención desde Santa Rosalía hasta San Juan Bautista, de Punta Abreojos a Santa Fe, y de Loreto a Santa Rosalía en Baja California Sur, además del tramo de Guaymas a Huatabampito en Sonora.

Vigilancia por huracán y prevención por tormenta tropical

Tramos desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia, así como de Loreto a San Evaristo en Baja California Sur; además de la franja costera de Huatabampito, Sonora, hasta Topolobampo, Sinaloa.

Vientos de huracán en Sonora