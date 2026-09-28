Después de 40 horas de viaje terrestre, Ernesto Ruffo llega a Ensenada tras salir del Altiplano

Ernesto Ruffo Appel

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, llegó este lunes a su domicilio en Ensenada tras un viaje terrestre de aproximadamente 40 horas, luego de haber salido el sábado pasado del penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Ruffo cumplirá prisión preventiva domiciliaria en Ensenada

El exmandatario arribó alrededor de las 6:45 horas, tiempo local, a una vivienda ubicada en la Zona Centro de Ensenada, donde continuará su proceso penal bajo la medida de prisión preventiva domiciliaria.

Ruffo Appel fue trasladado en un vehículo de la Guardia Nacional, que ingresó de reversa al inmueble para dejarlo en su domicilio.

A su llegada fue recibido por su hija, Verónica Ruffo; colaboradores, vecinos, militantes del Partido Acción Nacional (PAN) e integrantes de Somos México.

“No puedo hablar del proceso”, dice Ruffo

Al llegar a Ensenada, el exgobernador compartió unas líneas de un corrido relacionado con su regreso a la ciudad. En el mensaje hizo referencia a su salida de Almoloya y a su intención de volver al norte del país.

Ruffo señaló que, por el momento, no puede realizar declaraciones sobre el proceso penal que enfrenta ante la Fiscalía General de la República (FGR), aunque indicó que sí puede hablar sobre política y otros temas.

Durante su encuentro con las personas que acudieron a recibirlo, también habló sobre su estancia en el penal del Altiplano y comentó que sostuvo conversaciones con otros exgobernadores relacionados con procesos judiciales, entre ellos Tomás Yarrington, César Duarte y Mario Marín.

Al ser cuestionado sobre si se considera un preso político, Ruffo Appel respondió con un llamado a recuperar el orden, la paz y la tranquilidad en el país.

La investigación por huachicol fiscal continúa

La salida del penal no significa que el proceso penal haya concluido. La FGR aclaró que Ernesto Ruffo Appelcontinuará enfrentando el procedimiento bajo prisión preventiva domiciliaria y que la investigación relacionada con el presunto contrabando de combustible sigue en curso.

De acuerdo con la Fiscalía, el caso forma parte de una investigación sobre una presunta red de “huachicol fiscal”.

La autoridad sostiene que, durante las indagatorias, se identificó una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragado y operación de puertos, de la cual Ruffo Appel sería uno de los principales socios.

FGR señala pruebas financieras y periciales

La Fiscalía General de la República informó que cuenta con diversos datos de prueba dentro de la investigación, entre ellos dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información financiera.

Entre los elementos mencionados por la dependencia se encuentran movimientos millonarios registrados en cuentas nacionales que, de acuerdo con la investigación, presentarían inconsistencias con el perfil fiscal de la empresa involucrada.

El proceso judicial seguirá bajo supervisión

Mientras el proceso continúa, Ernesto Ruffo Appel permanecerá en su domicilio de Ensenada bajo la medida de prisión preventiva domiciliaria.

Ruffo fue gobernador de Baja California de 1989 a 1995 y también se desempeñó como presidente municipal de Ensenada.

Su regreso a la ciudad ocurrió después de un traslado terrestre que, de acuerdo con el reporte, tuvo una duración aproximada de 40 horas.

La llegada del exmandatario generó la presencia de vecinos, simpatizantes y personas cercanas que acudieron a recibirlo afuera de su vivienda.

Por ahora, el proceso judicial continuará en curso y serán las autoridades competentes las que determinen su situación jurídica conforme avance la investigación. La medida de prisión preventiva domiciliaria permite que Ruffo Appelcontinúe el procedimiento desde su vivienda, pero no representa el cierre del caso ni una resolución sobre las acusaciones que enfrenta.