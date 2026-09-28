Huracán Polo se acerca a Baja California Sur; autoridades mantienen vigilancia

Polo avanza rumbo a la Península de Baja California, donde se espera pegue en categoría 2 este lunes (Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro/Juan José Estrada Serafín)

El huracán Polo mantiene su avance hacia Baja California Sur durante este lunes 28 de septiembre, por lo que las autoridades mantienen vigilancia en diferentes zonas del estado ante la posibilidad de que el ciclón toque tierra durante las próximas horas.

Polo se mantiene como huracán categoría 3

De acuerdo con los reportes meteorológicos, Polo se mantiene como huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson y avanza hacia el norte-noreste.

Durante la mañana de este lunes, el centro del fenómeno se encontraba aproximadamente a 175 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro y a 405 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 kilómetros por hora. Debido a estas condiciones, se mantiene el llamado a la población para tomar precauciones y mantenerse informada a través de los reportes oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que Polo pueda tocar tierra en la parte central de Baja California Surdespués del mediodía de este lunes. Ante la cercanía del huracán, se espera un incremento en las lluvias, los fuertes vientos y el oleaje en diferentes zonas del estado.

Zonas bajo vigilancia por el paso del huracán

Las autoridades establecieron zonas de prevención y vigilancia en distintos puntos de Baja California Sur y otros estados del noroeste del país.

Entre las zonas bajo vigilancia se encuentran los tramos comprendidos desde Santa Rosalía hasta San Juan Bautista, así como desde Punta Abreojos hasta Santa Fe.

Además, permanece una zona de vigilancia desde Loreto hasta Santa Rosalía, mientras que en Sonora también se mantiene atención ante los posibles efectos del ciclón. En Sinaloa continúa la vigilancia por las condiciones que pueda generar el sistema meteorológico.

Lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje de hasta seis metros

Uno de los principales riesgos relacionados con Polo son las lluvias intensas, que pueden provocar encharcamientos, inundaciones repentinas y el incremento en los niveles de arroyos y cuerpos de agua. También se esperan fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas.

Durante este lunes se pronosticaron lluvias puntuales muy fuertes en la zona central de Baja California Sur, además de vientos sostenidos de entre 50 y 60 kilómetros por hora, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en algunas regiones.

El oleaje podría alcanzar entre cuatro y seis metros de altura en las costas del estado.

Suspenden clases y habilitan refugios temporales

Como medida preventiva, las autoridades de Baja California Sur anunciaron previamente la suspensión de clases en los cinco municipios del estado debido al acercamiento del huracán.

También se prepararon refugios temporales para atender a la población que pudiera necesitar trasladarse a un lugar seguro.

Las autoridades recomendaron a la población evitar salir de casa si no es necesario, asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento y mantenerse alejada de las zonas costeras durante el paso del fenómeno.

Asimismo, exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, debido a la reducción de visibilidad ocasionada por las lluvias y a las condiciones que podría presentar el pavimento.

Polo también afectará a Sonora

Además de su impacto en Baja California Sur, Polo también tendrá efectos en otras entidades del país.

De acuerdo con los reportes, después de su paso por el estado, el sistema podría continuar hacia Sonora, donde también se esperan lluvias y fuertes vientos.

Las autoridades continuarán actualizando la trayectoria del huracán durante las próximas horas, ya que su posición e intensidad pueden cambiar. Por ello, pidieron a la población mantenerse atenta a los comunicados de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional.

Mientras Polo se aproxima a Baja California Sur, permanecen activados los protocolos de prevención para reducir los riesgos y atender posibles emergencias ocasionadas por las lluvias, el viento y el oleaje.