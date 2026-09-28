Inician en Culiacán asambleas sobre “El ABC de las Emociones”

La Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) puso en marcha las Asambleas Informativas de la estrategia “El ABC de las Emociones”, con el objetivo de involucrar a madres, padres y personas cuidadoras en el desarrollo integral y bienestar emocional de estudiantes de secundaria.

El inicio de estas actividades se realizó en la Secundaria Estatal “Profa. Lucila Achoy Guzmán”, ubicada en la comunidad de Campo El Diez, Culiacán, donde la titular de la SEPyC, Gloria Himelda Félix Niebla, destacó la importancia de que las escuelas y las familias trabajen de manera coordinada para apoyar a las y los jóvenes.Durante el encuentro, la funcionaria señaló que el desempeño académico de los estudiantes no depende solamente de la educación que reciben dentro de las aulas, sino también del acompañamiento y respaldo que tienen en sus hogares.

Explicó que las redes de apoyo de los jóvenes pueden estar conformadas no solamente por sus madres y padres, sino también por abuelos, hermanos u otras personas que estén a cargo de su cuidado. Por ello, indicó que la estrategia busca mantener un trabajo permanente en las escuelas secundarias de Sinaloa, con el propósito de fortalecer el derecho a la educación y contribuir a que las y los estudiantes puedan continuar con sus estudios.

La titular de la SEPyC también explicó que “El ABC de las Emociones” busca atender situaciones que pueden presentarse en el entorno familiar y que posteriormente pueden reflejarse en las aulas. De acuerdo con la dependencia, los problemas emocionales pueden afectar la concentración, el comportamiento y el rendimiento escolar de las y los alumnos, por lo que resulta importante que las familias puedan identificar cambios de conducta o posibles señales de alerta.

La estrategia contempla un plan de trabajo pedagógico dirigido por docentes para estudiantes de tercero de secundaria y bachillerato, además de las asambleas informativas y formativas destinadas a madres, padres y personas cuidadoras. Como parte de estas acciones, se entregó el manual “Orientaciones para Madres, Padres y Personas Cuidadoras”, que contiene información y recomendaciones para que las familias puedan reconocer cambios en el comportamiento de los jóvenes y actuar ante posibles situaciones de riesgo.

En caso de que algún estudiante requiera atención especializada, las escuelas contarán con respaldo de personal de atención psicológica de la Secretaría de Salud, mediante la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONASAMA). Durante el arranque de las asambleas, Gloria Himelda Félix Niebla reconoció la participación de las madres, padres y tutores que acudieron al encuentro, al considerar que su presencia representa una forma de involucrarse en la formación de sus hijos.

Las primeras actividades prácticas fueron coordinadas por la directora de la secundaria, Maritza Quintero Becerra, y el profesor Noé Alejandro Rodríguez Páez, quienes trabajaron con los padres de familia asistentes a partir de los contenidos incluidos en el manual. La estrategia pretende que el acompañamiento de las familias sea constante y que exista una comunicación entre los hogares y los planteles educativos para atender las necesidades emocionales de los estudiantes.

En el evento también estuvieron presentes la subsecretaria de Educación Básica, Silvia Evelyn Ward Bringas; la coordinadora académica, Beatriz Elizabeth Cano Félix; la directora de Educación Secundaria Estatal, Alma Lilia Molinares Sauceda; el supervisor de la Zona Escolar 015 de Secundarias Estatales, Jaime Aramburo Ponce, y el responsable de la Mesa Técnica de Secundarias Estatales, Mauricio Alvarado Camacho. Con estas asambleas, la SEPyC busca fortalecer la participación de las familias en la vida escolar y promover acciones para atender el bienestar emocional de las y los estudiantes de Sinaloa.