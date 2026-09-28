Salud, obra pública y seguridad impulsan transformación de Tamaulipas

A pocos días de que se cumplan cuatro años del inicio del gobierno de Américo Villarreal Anaya, autoridades estatales destacaron los avances que se han realizado en Tamaulipas en materia de salud, obra pública y seguridad.

Durante el programa especial Diálogos con Américo, transmitido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, los secretarios de Salud, Obras Públicas y el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública hablaron sobre las acciones que se han llevado a cabo durante la actual administración. En el tema de salud, el secretario Ricardo Guerrero Morales señaló que Tamaulipas ha registrado avances en diferentes áreas y destacó que durante este año el estado no ha presentado casos de sarampión, además de reportar cero defunciones por dengue y COVID-19, de acuerdo con los datos expuestos durante el programa.

También explicó que, como parte del programa anunciado a nivel nacional para acercar los servicios médicos a la población, en Tamaulipas se contempla la instalación de 430 unidades de atención primaria distribuidas en los 43 municipios. Estas unidades contarían con médicos, enfermeras, medicamentos y equipo para atender enfermedades de primer nivel, principalmente en zonas urbanas y suburbanas.

El funcionario también habló sobre la aplicación del llamado código infarto, estrategia que, de acuerdo con lo expuesto, ha permitido disminuir hasta 25 por ciento las muertes relacionadas con infartos. Otro de los puntos mencionados fue el código oro, enfocado en la atención de emergencias obstétricas. Según las autoridades, mediante la coordinación entre instituciones de salud se busca mejorar la atención de mujeres embarazadas y prevenir complicaciones.

En cuanto a infraestructura, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, presentó un recuento de proyectos realizados durante los últimos cuatro años. Señaló que por cuarto año consecutivo la obra pública llega a los 43 municipios del estado. Entre los proyectos mencionados se encuentran la conclusión de la carretera Mante-Ocampo-Tula, el rescate del hospital de Ciudad Madero y la recuperación del llamado puente roto de Altamira.

También destacó que durante este año se contempla una inversión superior a los 2 mil millones de pesos para infraestructura educativa, mientras que para obras deportivas se prevé destinar cerca de 400 millones de pesos. Uno de los proyectos de mayor inversión será la construcción de una planta potabilizadora y obras complementarias relacionadas con la segunda línea del acueducto que llevará agua desde la presa Vicente Guerrero hacia Ciudad Victoria. Para estas acciones, el Gobierno del Estado destina 700 millones de pesos.

En materia de seguridad, Willy Zúñiga Castillo, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, señaló que Tamaulipas participa en la Estrategia Nacional de Seguridad y que se trabaja en la profesionalización de la Guardia Estatal. Entre las áreas que actualmente forman parte de la Secretaría de Seguridad Pública se encuentran la división de tránsito, la Guardia de Género y la Policía Cibernética.

El funcionario señaló que también se busca fortalecer las labores de investigación, combatir la impunidad y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad y la aplicación de justicia. Las autoridades estatales señalaron que estos tres sectores representan parte de las acciones que se han desarrollado durante la administración estatal y que continuarán como parte de los trabajos para atender las necesidades de la población de Tamaulipas