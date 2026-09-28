¿Qué pasa en Juchitán? Inicia reorganización de su Policía tras desaparición de poderes; federales asumen la seguridad

Anuncian reestructuración de seguridad en Juchitán tras nombramiento de comisionado municipal

El municipio de Juchitán de Zaragoza inició una nueva etapa en materia de seguridad luego de la desaparición de poderes del Ayuntamiento y el nombramiento de Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal, quien estará encargado temporalmente de la administración local.

Detención del alcalde derivó en la desaparición de poderes

El cambio ocurre después de la detención del presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, acusado por las autoridades de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

Tras estos hechos, el Congreso de Oaxaca aprobó por unanimidad la desaparición de poderes en el municipio y, posteriormente, designó a Francisco Vásquez Jiménez para asumir la administración.

Como parte de esta nueva etapa, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, encabezó una mesa de seguridad en Juchitán, en la que participaron autoridades estatales y federales. Durante el encuentro se plantearon diversas acciones para reorganizar la seguridad y mantener el orden en el municipio.

Policías deberán aprobar controles de confianza

Uno de los principales anuncios fue la reestructuración completa de la Policía Municipal. De acuerdo con lo informado por las autoridades, los elementos que deseen continuar en la corporación deberán realizar y acreditar los exámenes de control y confianza, como parte del proceso para definir la nueva estructura policial.

Mientras se llevan a cabo estas evaluaciones, las fuerzas federales asumirán las tareas de vigilancia y seguridad en Juchitán. En tanto, los policías municipales continuarán realizando labores de proximidad y mantendrán contacto directo con los habitantes.

Actualmente, la Policía Municipal está integrada por alrededor de 110 elementos, a quienes se les informó que no serán despedidos y que iniciarán el proceso de control y confianza. La vigilancia del municipio quedará bajo la responsabilidad de las instituciones federales durante esta etapa.

Retiran armas y reforzarán la videovigilancia

Otro de los puntos relacionados con la reorganización es el armamento de la corporación. Luego de la intervención de las instalaciones de seguridad, las armas fueron retiradas y quedaron bajo resguardo de las autoridades estatales mientras se revisan los permisos y procedimientos correspondientes.

La Jornada reportó que fueron aseguradas 28 armas largas, 27 armas cortas y 2 mil 29 cartuchos de diferentes calibres.

Además de la renovación de la Policía Municipal, el gobierno estatal planteó fortalecer la vigilancia mediante la instalación de más cámaras de seguridad y arcos de control en distintos puntos de la ciudad, con la intención de mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones.

¿Quién es Francisco Vásquez Jiménez?

Francisco Vásquez Jiménez asumió el cargo como comisionado municipal el pasado 25 de septiembre. Es originario de Juchitán y cuenta con experiencia como bombero, además de haber ocupado anteriormente el cargo de director municipal de Protección Civil. También se desempeña como locutor bilingüe en una estación de radio de la región.

El comisionado señaló que su responsabilidad será temporal y que trabajará en coordinación con las autoridades estatales y federales para mantener los servicios y atender las necesidades de la población.

Juchitán entra en una nueva etapa institucional

La situación actual del municipio se deriva de una serie de investigaciones y detenciones que provocaron la intervención de las autoridades. Las acusaciones contra los funcionarios detenidos deberán continuar su proceso ante las instancias judiciales correspondientes.

Con la desaparición de poderes y la llegada de un comisionado municipal, Juchitán se encuentra en un proceso de reorganización institucional. Las autoridades estatales señalaron que la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno será fundamental en esta nueva etapa para mantener la seguridad y garantizar la continuidad de los servicios públicos.