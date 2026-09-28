Rachel no tocará tierra en Michoacán, pero sí mantendrá lluvias en gran parte del estado

Lluvias por la tormenta tropical Rachel podrían afectar a Zamora, Michoacán

La presencia de la tormenta tropical Rachel en el océano Pacífico mantiene las condiciones de lluvia en distintas zonas de Michoacán, por lo que en el municipio de Zamora se espera que las precipitaciones continúen durante los próximos días.

Rachel favorece lluvias en Michoacán

De acuerdo con información meteorológica, Rachel es el sistema que actualmente genera condiciones de inestabilidad en parte del país. El fenómeno se formó el domingo 27 de septiembre y, al momento de los reportes, se encontraba frente a las costas del Pacífico mexicano, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

Aunque la tormenta tropical no se ubica directamente sobre Zamora, sus efectos contribuyen al incremento de humedad y favorecen la presencia de lluvias en distintas regiones de Michoacán. Las precipitaciones pueden presentarse acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, principalmente durante los periodos de mayor intensidad.

Autoridades piden mantenerse atentos a las condiciones del clima

La población de Zamora deberá mantenerse atenta a los cambios en las condiciones del tiempo, ya que las lluvias pueden ocasionar acumulación de agua en calles, encharcamientos y afectaciones en algunos puntos de la ciudad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha señalado que las condiciones atmosféricas en Michoacán favorecen lluvias fuertes en distintas regiones del estado. Además de Rachel, otros sistemas meteorológicos mantienen condiciones de inestabilidad sobre diferentes partes del territorio nacional.

Recomendaciones ante las lluvias en Zamora

En Zamora, las lluvias forman parte de las condiciones habituales de la temporada, ya que el municipio registra precipitaciones principalmente durante el verano.

Sin embargo, cuando aumentan en intensidad, pueden generar problemas para la población, especialmente en zonas con dificultades para el desalojo del agua.

Ante este panorama, se recomienda a los habitantes mantenerse informados mediante los reportes oficiales de las autoridades y evitar cruzar calles o zonas donde el nivel del agua represente algún riesgo.

También es importante extremar precauciones al conducir, debido a que la lluvia reduce la visibilidad y puede volver resbaloso el pavimento. Los automovilistas deben disminuir la velocidad y mantener una mayor distancia entre vehículos.

En las zonas donde se registren tormentas eléctricas, las autoridades recomiendan evitar permanecer debajo de árboles, estructuras metálicas o en espacios abiertos. De igual forma, se debe tener cuidado con posibles ramas, anuncios u objetos que puedan caer debido a las rachas de viento.

Rachel seguirá bajo vigilancia en el Pacífico

La tormenta tropical Rachel también mantiene bajo vigilancia otras regiones del Pacífico mexicano. En estados costeros como Guerrero y Oaxaca se han pronosticado lluvias, rachas de viento y oleaje elevado.

Por ahora, el seguimiento de Rachel continuará durante las próximas horas para conocer su evolución y determinar si las condiciones meteorológicas cambian en Michoacán.

Mientras tanto, los habitantes de Zamora deberán permanecer atentos a los avisos meteorológicos y de Protección Civil, principalmente ante la posibilidad de lluvias fuertes. Las autoridades llaman a la población a no bajar la guardia y a tomar medidas preventivas para evitar accidentes durante las precipitaciones.

La principal recomendación es mantenerse informado y actuar con precaución, ya que las condiciones del clima pueden cambiar rápidamente durante la temporada de lluvias.