La Fiscalía de Morelos se coordinará con autoridades federales para esclarecer los hechos registrados en Chulavista

Fiscal General del estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar

Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que la Fiscalía General del Estado de Morelos coordinará esfuerzos con autoridades federales y estatales, con el objetivo de esclarecer los hechos registrados el pasado sábado en la colonia Chulavista, del municipio de Cuernavaca, donde perdieron la vida dos jóvenes y otro más resultó herido.

“Estamos atentos a lo que la Presidenta instruyó a la Secretaría de Gobernación, al Secretario de Seguridad Pública Federal y la colaboración de parte de la Fiscalía es absoluta, en este y otros casos que se manejan de esta naturaleza y relevancia”, precisó hoy el Fiscal General del estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar.

Dejó claro que la institución agotará todas las líneas de investigación de manera oportuna, profesional, transparente y apegada a derecho, para encontrar a los culpables del ataque, sin criminalizar a las víctimas, pero sí con el objetivo total de esclarecer los hechos.

“Tenemos que atender todas las líneas de investigación precisamente para dar con los responsables de estos hechos. Esa es la manera en que la Fiscalía debe actuar de manera transparente, apegada a derecho”, expresó.

Señaló que desde la Fiscalía Morelos se actúa de manera profesional, atendiendo la colaboración con instancias federales. Declaró que en algunos casos la institución ha pedido la colaboración de instancias federales como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Finalmente, indicó que desde que fueron informados de los lamentables acontecimientos, la Fiscalía de Morelos inició la carpeta respectiva, acudió la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Coordinación de Servicios Periciales a la escena de los hechos para tener los dictámenes y recabar todo tipo de pruebas.