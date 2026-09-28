Morelos fue sede de la Séptima Reunión Interestatal de Coordinación en materia de Paz y Seguridad, la cual fue encabezada por la gobernadora Margarita González Saravia. Autoridades de seis estados y de la Ciudad de México estuvieron presentes.

Este encuentro constituye un espacio para compartir información y fortalecer el trabajo conjunto entre las entidades participantes. En su mensaje de bienvenida, la mandataria estatal agradeció la presencia de las autoridades y refrendó la disposición de “La tierra que nos une” para mantener el trabajo conjunto con las entidades vecinas, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Al finalizar la reunión, la titular del Poder Ejecutivo estatal junto con las gobernadoras del Estado de México y Guerrero, Delfina Gómez Álvarez y Evelyn Salgado Pineda, respectivamente; el gobernador de Hidalgo, Julio Ramón Menchaca Salazar, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; compartieron ante representantes de los medios de comunicación parte de los trabajos realizados.

En este marco, la Gobernadora destacó que en Morelos se reporta una disminución de 51.5 por ciento en homicidio doloso y de 17.02 por ciento en robo de vehículos, en comparación con el año anterior.

También se reportó la recuperación de 581 vehículos y la detención en flagrancia de 315 personas, como parte de las acciones de las instituciones de seguridad y procuración de justicia en la entidad.

En la reunión también se revisaron los avances del Plan Cuautla, en el que participan la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional, con labores de investigación y despliegue operativo para combatir la extorsión entre otros delitos.

Las autoridades participantes destacaron la importancia de mantener los mecanismos de colaboración regional y el intercambio oportuno de información para fortalecer la prevención, investigación y la procuración de justicia.

Acompañaron a la titular del Poder Ejecutivo el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado; el titular de la SSPC Morelos, general de brigada de Estado Mayor José Luis Bucio Quiroz; Fernando Blumenkron Escobar, fiscal general del Estado; el general de brigada de Estado Mayor Juan José Montiel Maldonado, comandante de la 24/a Zona Militar, y el general brigadier de Estado Mayor Eloy Cornelio Toledo, titular de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Morelos.