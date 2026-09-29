Asesinan a Gerardo Sandoval, ex candidato a alcalde de Tlaltenango Zacatecas

Gerardo Sandoval Carrillo, abogado y ganadero de 47 años y ex candidato a la presidencia municipal de Tlaltenango de Sánchez Román, fue asesinado a tiros en el municipio de Santa María de la Paz, Zacatecas.

Los hechos fueron confirmados este lunes por Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno del estado, quien informó que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ya realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio y localizar a los responsables.

De acuerdo con los primeros reportes, Sandoval Carrillo salió la tarde del domingo de Tlaltenango con dirección a su rancho La Codorniz, ubicado en el municipio vecino de Santa María de la Paz. Sin embargo, ya no regresó a su domicilio. Durante la mañana del lunes, familiares acudieron al rancho para buscarlo y lo encontraron gravemente herido por varios disparos de arma de fuego. El hombre fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, pero falleció al llegar al lugar.

Sandoval Carrillo había participado en las elecciones de 2021 como candidato a la presidencia municipal de Tlaltenango por una alianza integrada por Morena, el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza. Además de su participación en la política local, se desempeñaba como abogado y estaba relacionado con actividades comerciales y ganaderas en la región.

El homicidio ocurrió días después de que Sandoval Carrillo publicara mensajes en redes sociales relacionados con la situación política de Zacatecas. El pasado 15 de septiembre, el ex candidato escribió sobre la designación de Verónica Díaz Robles como coordinadora para la Defensa de la Transformación y la Soberanía en el estado. También, días antes de su asesinato, había publicado un video en redes sociales en el que rechazó señalamientos que lo relacionaban con amenazas y con actividades del crimen organizado. Estas acusaciones fueron negadas por el propio Sandoval Carrillo.

Tras conocerse su muerte, Miguel Varela Pinedo, alcalde de Zacatecas y ex presidente municipal de Tlaltenango, lamentó el fallecimiento y expresó sus condolencias a los familiares y personas cercanas al ex candidato. Las autoridades estatales señalaron que la Fiscalía se encuentra recabando información y evidencias para avanzar en la investigación del caso. El secretario general de Gobierno indicó que existe el compromiso de identificar a los responsables del homicidio y evitar que el hecho quede impune.

El asesinato de Sandoval Carrillo se suma a los hechos de violencia registrados recientemente en Zacatecas, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cómo ocurrió el ataque y establecer quiénes fueron los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por este homicidio ni han establecido públicamente un posible móvil del ataque.