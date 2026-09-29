Limpieza de cárcamo infestado de murciélagos deja 21 personas hospitalizadas en Veracruz

Un brote de histoplasmosis mantiene en alerta sanitaria a habitantes de la congregación de Tlacolula, en el municipio de Chicontepec, Veracruz, luego de que 21 personas resultaran infectadas tras participar en labores de limpieza de una cisterna que abastece de agua a la comunidad.De acuerdo con los reportes, cinco de los habitantes afectados se encuentran en estado crítico y tuvieron que ser trasladados a hospitales de la Ciudad de México para recibir atención especializada.

El problema comenzó el pasado 12 de septiembre, cuando autoridades comunitarias convocaron a alrededor de 60 pobladores para realizar trabajos de limpieza en el cárcamo local. Los habitantes fueron organizados por barrios para participar en las labores. Durante la limpieza, los pobladores habrían tenido contacto con excremento de murciélago que se encontraba dentro del depósito de agua. Esta situación habría provocado la exposición al hongo Histoplasma capsulatum, relacionado con la enfermedad conocida como histoplasmosis.

La infección puede afectar principalmente los pulmones y provocar complicaciones graves, especialmente cuando existe una exposición importante al hongo. Familiares de los pacientes señalaron que el estado de salud de algunos de los afectados se agravó durante los últimos días. Edgar Osorio Martínez, familiar de uno de los pacientes trasladados a la capital del país, explicó que algunos habitantes permanecen hospitalizados y que tres de ellos se encuentran intubados.

Además de los cinco pacientes enviados a la Ciudad de México, otros afectados permanecen internados en diferentes hospitales, principalmente en el Hospital Regional de Chicontepec. Familiares de los enfermos han expresado preocupación por la atención médica disponible en la región, debido a la falta de especialistas y de infraestructura suficiente para atender a los pacientes que presentan complicaciones.

Ante esta situación, habitantes de Tlacolula solicitaron la intervención de las autoridades estatales para atender a las personas afectadas y revisar las condiciones del cárcamo. Entre las peticiones se encuentra el envío de ambulancias, personal médico especializado y brigadas de salud para evaluar a los pobladores que estuvieron expuestos durante las labores de limpieza.

También solicitaron que la zona sea acordonada y que se realicen estudios al agua para determinar si existe algún riesgo para la población que consume el líquido proveniente de la misma cisterna. La presencia de murciélagos y sus desechos dentro del depósito generó preocupación entre los habitantes, debido a que el cárcamo forma parte del sistema que abastece de agua a la comunidad.

Las familias también pidieron que se realicen revisiones sanitarias para conocer el alcance de la exposición y evitar que más personas puedan presentar síntomas relacionados con la infección. La presidenta municipal de Chicontepec, Aristea Fernández de la Cruz, habilitó una unidad para apoyar en el traslado de personas que comenzaron a presentar síntomas.

Mientras continúan las solicitudes de atención, los habitantes esperan que las autoridades sanitarias realicen una evaluación de las condiciones del cárcamo y determinen las medidas necesarias para proteger a la población. Hasta el momento, la situación mantiene a 21 personas hospitalizadas y a cinco de ellas en condición crítica, mientras sus familiares solicitan mayor atención médica y acciones para evitar nuevos casos en la comunidad.