Conmemoran en Guanajuato 216 años de la Toma de la Alhóndiga de Granaditas

Con un desfile cívico-militar y la Renovación del Fuego Simbólico de la Independencia, autoridades estatales conmemoraron el 216 aniversario de la Toma de la Alhóndiga de Granaditas, uno de los hechos históricos relacionados con el inicio de la Independencia de México. La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó las actividades realizadas este lunes en la capital del estado, donde participaron más de 180 instituciones, dependencias, municipios y agrupaciones.

Durante la ceremonia de Renovación del Fuego Simbólico de la Independencia, la mandataria estatal destacó la importancia de mantener presentes los valores relacionados con la lucha independentista y señaló que Guanajuato continúa siendo un lugar importante para recordar la historia del país “Es para mí un orgullo poder participar como mujer, como Gobernadora, como guanajuatense en esta ceremonia tan significativa de Renovación del Fuego Simbólico”, expresó García Muñoz Ledo. La Gobernadora también señaló que esta conmemoración representa la vocación de libertad del pueblo mexicano y llamó a continuar trabajando por un país con libertades, oportunidades y reconciliación.

Las actividades comenzaron con el tradicional Desfile Cívico-Militar, cuyo recorrido inició en el Jardín de Embajadoras y concluyó en las inmediaciones del Palacio de los Tres Poderes. Durante el trayecto, la Gobernadora estuvo acompañada por integrantes de su familia, así como por titulares y trabajadores de diferentes dependencias estatales. En el desfile participaron escuelas de educación básica, media superior y superior, además de sindicatos, organizaciones sociales y deportivas, clubes de servicio, asociaciones civiles y representantes de distintos municipios de Guanajuato. También estuvieron presentes elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Protección Civil, Cruz Roja, cuerpos de bomberos, el Sistema de Urgencias, la Fiscalía General del Estado, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

La celebración también tuvo la participación de mojigangas, artistas, agrupaciones mineras, integrantes de la Cabalgata por la Ruta de la Independencia Nacional y miembros de la Asociación de Charros Margarito Rocha. La Toma de la Alhóndiga de Granaditas es recordada por la participación de los insurgentes encabezados por Miguel Hidalgo y Costilla. Dentro de este acontecimiento también destaca Juan José de los Reyes Martínez Amaro, conocido como “El Pípila”, quien es recordado por su participación durante el ataque al inmueble.

La celebración de este hecho histórico reúne cada año a habitantes de Guanajuato y visitantes que acuden a las calles de la capital para observar el desfile. De acuerdo con la información oficial, esta actividad se realizó por primera vez en 1910, durante las celebraciones del Centenario de la Independencia, y desde 1925 quedó establecida como una tradición anual. En la ceremonia estuvieron autoridades de los diferentes poderes y niveles de gobierno, entre ellas Alma Delia Camacho Patlán, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Jared González Márquez, presidenta del Congreso estatal; así como representantes del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

También participaron Samantha Smith Gutiérrez, presidenta municipal de Guanajuato; Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general del estado, y Óscar Antonio Delgado, presidente de la Cabalgata por la Ruta de la Independencia A. C., además de integrantes del gabinete del Gobierno de Guanajuato. Guanajuato recordó uno de los episodios de la historia de México y mantuvo una tradición que año con año reúne a instituciones, organizaciones y ciudadanos para conmemorar el inicio de la lucha por la Independencia.