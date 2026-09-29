Cuatro coahuilenses representarán a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Tres atletas y un entrenador originarios de Coahuila fueron seleccionados para representar a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se realizarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal.

Entre los deportistas seleccionados se encuentran Maya Pimentel Alfonso y Vania González Betancourt, ambas originarias de Saltillo, quienes formarán parte de la Selección Mexicana de básquetbol 3x3 para participar en esta competencia internacional.

Las dos jóvenes surgieron de la Academia de Básquetbol del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (Inedec), donde comenzaron su preparación deportiva y han desarrollado su trayectoria dentro de esta disciplina.Por otra parte, Érika Michel Solís Covarrubias representará a México en la disciplina de Béisbol 5. La deportista es originaria de Piedras Negras y acudirá a la competencia acompañada por el entrenador José Luis Salinas Martínez, también representante de este municipio.

Con esta participación, los cuatro coahuilenses se sumarán a la delegación mexicana que competirá en una de las principales justas deportivas internacionales para atletas jóvenes durante 2026. Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 serán la cuarta edición de esta competencia y tendrán una característica especial, ya que será la primera vez que un evento olímpico se lleve a cabo en territorio africano.

El encuentro deportivo reunirá a representantes de más de 200 países, quienes competirán en 35 disciplinas. Los participantes serán jóvenes atletas de entre 14 y 18 años, quienes tendrán la oportunidad de representar a sus respectivos países en diferentes competencias. México contará con una delegación aproximada de 65 deportistas que viajarán a Senegal para participar en las diferentes disciplinas que forman parte del programa deportivo.

Dentro de este grupo se encuentran los tres atletas coahuilenses seleccionados, Maya Pimentel Alfonso, Vania González Betancourt y Érika Michel Solís Covarrubias, así como el entrenador José Luis Salinas Martínez. La participación de los representantes de Coahuila también destaca la presencia de deportistas de Saltillo y Piedras Negras en una competencia internacional, luego de ser seleccionados para integrarse a los equipos nacionales de básquetbol 3x3 y Béisbol 5.

Las competencias se desarrollarán durante dos semanas en Dakar, Senegal, donde los jóvenes atletas tendrán la oportunidad de competir junto a representantes de diferentes países y continuar con su formación dentro del deporte de alto rendimiento. Para los representantes coahuilenses, su participación también representa una oportunidad para adquirir experiencia en competencias internacionales y poner en práctica el trabajo realizado durante su preparación.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 se realizarán del 31 de octubre al 13 de noviembre y reunirán a jóvenes deportistas de diferentes partes del mundo. Con la presencia de Maya Pimentel, Vania González, Érika Michel y el entrenador José Luis Salinas, Coahuila tendrá representación en esta edición histórica de los Juegos Olímpicos de la Juventud, al formar parte de la delegación que representará a México en Senegal.