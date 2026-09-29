Beatriz Mojica reafirma su compromiso por mantener la unidad de Morena en Guerrero

Luego de una gira de encuentros con aspirantes y liderazgos de las diferentes regiones del estado, la coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, Beatriz Mojica Morga, aseguró que mantiene la plena disposición para construir la unidad del movimiento.

“Estamos trabajando por la unidad de nuestro movimiento, encontramos buen ánimo, nos hemos reunido prácticamente ya con todos los equipos y hemos trabajado intensamente estos días para organizarnos en la etapa que sigue, que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra organización”, afirmó.

También explicó que la etapa de diálogo inicial está prácticamente concluida, sin embargo aclaró que ella mantendrá la atención de forma permanente.

“Todos los planteamientos son públicos, son de unidad, son de trabajar por el bien de la gente. A mí me corresponde como coordinadora la organización y los temas programáticos y en eso estamos”, sostuvo.

Respondiendo a las recientes dudas sobre sus encuentros con otros liderazgos, incluido el de la ex alcaldesa de Acapulco, dejó claro que ha mantenido diálogo con todas las expresiones. “Con todas hemos mantenido un diálogo constante y vamos a seguir trabajando. La unidad tiene que construirse desde el territorio y eso es lo que estamos haciendo”, dijo.

Respecto a las declaraciones del senador que señaló que la coordinación no debe asumirse automáticamente como candidatura, Mojica coincidió: “Tiene toda la razón. En este momento yo soy coordinadora de nuestro partido, en eso estamos y en eso estamos dedicados”, expresó, al refrendar su respeto y comunicación con todos, incluida la opinión del senador Félix Salgado.

Respecto a que aún hay quienes se mantienen como aspirantes, como el caso de Cayetano, aseguró que el diálogo seguirá abierto. “Nosotros hemos platicado ya con todos prácticamente, algunos tienen sus tiempos, pero aquí siempre va a estar el diálogo abierto”, finalizó.