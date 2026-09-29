Marina despliega apoyo por mar, aire y tierra tras impacto del huracán Polo en Baja California Sur

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, desplegó personal, vahículos, embarcaciones y equipo de apoyo para atender a la población de Baja California Sur después del impacto del huracán “Polo”.

El fenómeno meteorológico tocó tierra durante la madrugada de este martes en la localidad de Las Barrancas, municipio de Comondú, como huracán categoría 2. Posteriormente, se debilitó a categoría 1, aunque continuó provocando lluvias, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en diferentes zonas del estado.Como parte de las acciones de apoyo, la Secretaría de Marina informó que el buque Isla Tiburón (BAL-01) arribó al muelle de la Cuarta Región Naval, en Mazatlán, Sinaloa, procedente de Manzanillo, Colima.

La embarcación transportó ayuda humanitaria y equipo para atender a las comunidades que pudieran resultar afectadas por el paso del huracán. Entre los recursos se encuentran un helicóptero MI-17, dos mil despensas, ocho mil litros de agua potable, dos retroexcavadoras, tres vehículos tipo Ural y tres embarcaciones tipo Zodiac. También se trasladó equipo de zapa, utilizado para realizar diferentes trabajos de apoyo y atención durante una emergencia.

La Secretaría de Marina informó que se establecerá un puente marítimo mediante unidades de superficie de la Armada de México para trasladar estos recursos hacia Baja California Sur y facilitar su distribución entre la población que requiera ayuda. Además del traslado de insumos, personal naval realizó recorridos en diferentes zonas consideradas susceptibles de sufrir daños por las condiciones meteorológicas.

En Santa Rosalía, elementos de la Marina participaron en el traslado de víveres y colchonetas hacia albergues ubicados en Loreto. También colaboraron en la colocación de 500 costales en puntos susceptibles de inundaciones. Las acciones se realizan mediante coordinación entre los Mandos Navales del noroeste del país y autoridades de los tres niveles de gobierno. Para ello, se mantienen reuniones permanentes en puestos de mando y control instalados en Ciudad Constitución y La Paz, Baja California Sur, así como en instalaciones navales de Sinaloa y Sonora.

Antes del impacto del huracán, las autoridades ya habían establecido medidas de prevención y preparación en diferentes municipios de Baja California Sur. La Coordinación Nacional de Protección Civil había llamado a habitantes de comunidades de Comondú, Loreto y Mulegé a permanecer en sus hogares o trasladarse a refugios temporales. La Marina también mantiene acciones de vigilancia y apoyo ante las condiciones generadas por otros fenómenos meteorológicos que afectan el Pacífico mexicano.

En Sonora, personal naval brindó apoyo en Puerto Libertad luego de que la corriente de un arroyo ingresara a una zona habitada de la colonia Antorcha. Los elementos realizaron trabajos para contener el avance del agua mediante costales con tierra y labores de desazolve. Asimismo, la Secretaría de Marina informó que mantiene coordinación ante la presencia de la tormenta tropical “Rachel”, que también genera lluvias, tormentas eléctricas, viento y oleaje elevado en zonas del Pacífico.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales, atender las recomendaciones de Protección Civil, identificar los refugios temporales disponibles y evitar difundir información que no haya sido confirmada. Con el despliegue de personal y equipo por mar, aire y tierra, la Secretaría de Marina mantiene las acciones de auxilio para atender las posibles afectaciones provocadas por el huracán “Polo” y apoyar a las comunidades de Baja California Sur.