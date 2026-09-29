Puebla fortalece al campo con nuevas plantas y más recursos para el sector rural

El gobierno de Puebla destacó que la llamada Revolución del Campo avanza con nuevos proyectos agroindustriales, maquinaria, infraestructura y recursos destinados a fortalecer la producción rural y apoyar la economía de las familias.

El gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que entre los proyectos se encuentran la instalación de la planta de Café Bienestar y la industria del maíz y totopos en San José Chiapa, acciones que, de acuerdo con el gobierno estatal, buscan generar nuevas oportunidades para los productores del estado.

Durante su intervención, el mandatario estatal destacó el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para impulsar las actividades del sector primario y atender las necesidades de las comunidades rurales.

Armenta Mier también resaltó el papel de las Tiendas del Bienestar, donde se ofrecen productos de la canasta básica a precios accesibles. Explicó que esta estrategia busca ayudar a las familias a aprovechar mejor sus ingresos y adquirir una mayor cantidad de productos con el mismo dinero.Además, indicó que algunos de estos establecimientos recibirán paneles solares con el objetivo de disminuir sus gastos por consumo de energía eléctrica.

En materia de equipamiento para el campo, el gobernador informó que actualmente Puebla cuenta con 225 tractores y alrededor de 2 mil 500 implementos agrícolas, entre los que se encuentran alzadoras de caña, sembradoras y cosechadoras. A estos equipos se suma maquinaria utilizada para trabajos de infraestructura y los llamados trenes de pavimento, que son utilizados para mejorar caminos y vialidades en diferentes puntos de la entidad.

El mandatario estatal adelantó que para 2027 se contempla incrementar las herramientas y apoyos destinados a las actividades agrícolas “Las y los campesinos son los que a mí me mueven, son mi razón de ser, por eso estoy aquí”, expresó Armenta Mier, quien aseguró que su administración busca atender principalmente a las personas que enfrentan mayores necesidades económicas.

Por su parte, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano Pérez, informó que la planta de Café Bienestar contará con una inversión federal de 600 millones de pesos. La funcionaria también explicó que el gobierno estatal busca incorporar el proyecto Café Puebla Cinco de Mayo a estas acciones para fortalecer la producción y transformación del café en la entidad.

En el caso de la planta de totopos, detalló que se contempla una inversión superior a los 100 millones de pesos. El proyecto forma parte de las acciones para impulsar la transformación de productos agrícolas y generar mayor valor para los productores. Altamirano Pérez informó además que el presupuesto federal destinado al campo poblano durante 2026 supera los 2 mil 500 millones de pesos.

Para 2027, se contempla un presupuesto de 3 mil 400 millones de pesos, además de otros 2 mil millones que se encuentran en proceso de gestión. De concretarse estos recursos, la inversión proyectada para el próximo año alcanzaría los 5 mil millones de pesos. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, estos recursos estarán dirigidos a fortalecer diferentes etapas de las actividades del campo, desde la producción hasta la transformación y comercialización de los productos.

Las autoridades estatales señalaron que los proyectos buscan mejorar las condiciones de los productores y fortalecer la economía de las comunidades rurales de Puebla. El gobierno estatal plantea continuar con la estrategia de apoyo al campo mediante maquinaria, infraestructura, inversión y nuevos proyectos agroindustriales que permitan aprovechar los productos agrícolas de la entidad.