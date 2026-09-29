Destruyen en Sinaloa más de 600 armas de fuego decomisadas y donadas

Un total de 639 armas de fuego, 3 mil 303 cargadores y 153 mil 65 cartuchos de diferentes calibres fueron destruidos durante una ceremonia realizada en las instalaciones de la Novena Zona Militar, como parte de las acciones de seguridad implementadas en Sinaloa.

La ceremonia fue atestiguada por la gobernadora Graciela Domínguez Nava, quien estuvo acompañada por el comandante de la Novena Zona Militar, Julio César Islas, y la alcaldesa Ana Miriam Ramos. De acuerdo con las autoridades, el armamento destruido fue asegurado durante diferentes operativos de seguridad realizados por los tres órdenes de gobierno, además de armas entregadas por ciudadanos mediante el programa de donación de armas de fuego.

Durante el acto, el comandante de la Novena Zona Militar informó que con la destrucción realizada este martes suman 2 mil 523 armas de fuego, 13 mil 591 cargadores y 754 mil 500 cartuchos inutilizados en Sinaloa. El material destruido corresponde a diferentes acciones realizadas durante el año. Tan solo durante los meses de marzo, junio y julio fueron inutilizadas mil 884 armas de fuego, 10 mil 288 cargadores y 601 mil 435 cartuchos de distintos calibres.

Julio César Islas señaló que la destrucción del armamento representa una medida para retirar de circulación objetos que pueden ser utilizados para cometer delitos y reducir los riesgos para la población. Durante su mensaje, el comandante destacó que estas acciones son resultado de la coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno.

También reconoció el trabajo realizado por las fiscalías estatal y federal en las investigaciones y procesos de judicialización que permiten retirar las armas de las calles y llevar a cabo su posterior destrucción.

El comandante de la Novena Zona Militar señaló que el objetivo es contribuir a generar condiciones de seguridad para las familias sinaloenses y evitar que este tipo de armamento vuelva a manos de grupos delictivos. Además, hizo un llamado a la sociedad a participar en las acciones encaminadas a prevenir la violencia y contribuir a la construcción de condiciones de paz.

La ceremonia contó con la presencia de representantes de instituciones de seguridad, justicia y gobierno de Sinaloa. Entre los asistentes estuvieron Jesús Iván Chávez Rangel, presidente del Supremo Tribunal de Justicia; Juan Diego Aranzubia, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; y Yeraldine Bonilla Valverde, secretaria General de Gobierno.

También participaron Edgar Emanuel Campos, comandante de la Novena Zona Aérea Militar; Erik Miguel Márquez, comandante del Sector Naval de Altata; Claudia Zulema Sánchez, fiscal del Estado, y Efraín Alonso Gastélum, fiscal federal de la Fiscalía General de la República en Sinaloa. Asimismo, estuvieron presentes Sinuhé Téllez López, secretario de Seguridad Pública Estatal, y Antonio Rodríguez Sainz, coordinador policial de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Sinaloa.

Como parte de la ceremonia también acudieron alumnas, alumnos y docentes de la escuela primaria Ramón F. Iturbe, quienes presenciaron el acto de destrucción del armamento. Las autoridades señalaron que el retiro de armas, cargadores y cartuchos forma parte de las estrategias de seguridad que se realizan en el estado mediante operativos, investigaciones y programas de participación ciudadana.

Con la destrucción de las 639 armas de fuego, Sinaloa suma más de 2 mil 500 armas inutilizadas, además de miles de cargadores y cientos de miles de cartuchos, como parte de las acciones realizadas hasta septiembre de 2026. El Gobierno estatal y las fuerzas de seguridad reiteraron que continuarán trabajando de manera coordinada para retirar armamento de circulación y fortalecer las acciones encaminadas a mejorar las condiciones de seguridad en la entidad.