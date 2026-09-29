Rosi Bayardo destaca papel del deporte en Armería y Tecomán

Rosi Bayardo, coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Colima, sostuvo un encuentro con profesoras y profesores de educación física de los municipios de Armería y Tecomán, con quienes destacó la importancia del deporte como una herramienta para transformar la vida de las personas.

Durante la reunión, Bayardo señaló que el deporte es uno de los elementos que pueden contribuir al desarrollo de niñas, niños y jóvenes, además de fomentar hábitos saludables y fortalecer la convivencia en las comunidades.

La coordinadora estatal destacó el trabajo que realizan las y los profesores de educación física en las escuelas, al ser quienes tienen contacto directo con estudiantes y participan en su formación mediante actividades deportivas. Bayardo coincidió con las y los docentes en que impulsar el deporte puede generar oportunidades para la población y contribuir a que las nuevas generaciones tengan espacios para desarrollar diferentes habilidades.

La representante estatal también señaló que las actividades físicas pueden ayudar a fortalecer valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la convivencia, especialmente entre niñas, niños y adolescentes. El encuentro reunió a docentes de Armería y Tecomán, quienes compartieron puntos de vista relacionados con la importancia de fortalecer las actividades deportivas y la educación física.

Bayardo sostuvo que el deporte forma parte de una visión de transformación social al considerar que sus beneficios van más allá de la actividad física y pueden influir en el desarrollo personal y comunitario. La reunión también permitió reconocer la labor que realizan las y los profesores de educación física en los planteles educativos, donde promueven la práctica deportiva entre los estudiantes.

La coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Colima afirmó que continuar impulsando el deporte puede contribuir a generar mejores condiciones para las nuevas generaciones y fortalecer la participación de las comunidades. Con este encuentro, Rosi Bayardo refrendó la importancia de mantener diálogo con docentes y sectores relacionados con el deporte para conocer sus necesidades y fortalecer las actividades físicas en municipios como Armería y Tecomán.