Santiago Nieto recorre Cerrito Colorado y escucha demandas de vecinos

Santiago Nieto Castillo, coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, realizó un recorrido por la colonia Cerrito Colorado, donde se reunió con comerciantes y habitantes para conocer algunas de las principales necesidades de la zona.

Durante la jornada, Nieto visitó el Mercado 12 de Octubre y el Parque Lineal, espacios donde vecinos y comerciantes expusieron problemas relacionados con los servicios públicos, infraestructura y seguridad. Entre las principales demandas señaladas por los habitantes se encuentran fallas en la recolección de basura, problemas con el drenaje, dificultades en el suministro de agua potable y deficiencias en el alumbrado público.

Los vecinos también hablaron sobre las condiciones del Parque Lineal, al señalar que el deterioro de este espacio ha generado preocupación entre quienes viven en los alrededores. De acuerdo con lo expuesto durante el recorrido, algunos habitantes relacionaron las condiciones del parque con problemas de seguridad y consumo de sustancias. También señalaron que hace falta mayor presencia de patrullas y mantenimiento en la zona.

Nieto Castillo estuvo acompañado por la regidora Rosy Corral y el consejero estatal Carlos Maya, quienes participaron en las actividades de diálogo con comerciantes y residentes de Cerrito Colorado. Durante los encuentros, los habitantes tuvieron la oportunidad de plantear directamente sus inquietudes y necesidades relacionadas con los servicios que reciben en la colonia.

Además de escuchar las problemáticas de los vecinos, el recorrido incluyó la distribución del periódico Regeneración, mediante el cual se difundieron programas sociales del Gobierno de México, entre ellos las becas Rita Cetina, Jóvenes Construyendo el Futuro e IMSS-Bienestar.

Durante la jornada también se abordaron temas relacionados con la actividad económica de los mercados y tianguis tradicionales. Nieto Castillo cuestionó la contratación de empresas provenientes de otros lugares para proporcionar bienes y servicios, así como algunos cobros y acciones de inspección que, según su planteamiento, han afectado a comerciantes. Estas fueron declaraciones realizadas por el coordinador estatal durante el recorrido. Los comerciantes y vecinos aprovecharon el encuentro para expresar sus inquietudes sobre las condiciones en las que trabajan y viven, principalmente en materia de servicios públicos y seguridad.

El recorrido forma parte de las actividades territoriales que realiza Nieto Castillo en diferentes colonias y municipios de Querétaro, con el objetivo de mantener reuniones con habitantes y conocer las necesidades de las comunidades. En semanas recientes, el coordinador también ha participado en asambleas informativas y recorridos por diferentes puntos del estado, donde ha hablado sobre programas sociales, infraestructura y temas relacionados con los servicios públicos.

La jornada en Cerrito Colorado permitió reunir las peticiones de comerciantes y vecinos en torno a temas que afectan la vida cotidiana de la colonia, como el suministro de agua, la recolección de basura, el drenaje, el alumbrado y el mantenimiento de espacios públicos. Los habitantes también señalaron la necesidad de mejorar las condiciones del Parque Lineal y reforzar las medidas de seguridad para quienes utilizan este espacio.

De acuerdo con la información publicada sobre el recorrido, las actividades de este tipo continuarán en otras colonias de Querétaro, como parte de los trabajos territoriales de la organización política encabezada por Nieto Castillo. Con estas visitas, comerciantes y habitantes tienen un espacio para plantear sus principales preocupaciones, mientras los representantes políticos recaban información sobre las condiciones de las diferentes zonas del estado.