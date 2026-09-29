Rodeo Saltillo prepara su llegada: estrena sede y busca posicionarse como evento anual de mayor impacto para Coahuila

Rodeo Saltillo prepara su llegada

En Saltillo ya se prepara la llegada de una nueva edición del Rodeo Saltillo, un evento que a pesar de llevar pocos años se ha convertido en un importante generador de turismo, consumo y actividad económica para la capital de Coahuila.

La edición 2026 ya tiene fecha, se realizará del 15 al 18 de octubre y llegará con uno de los cambios más importantes desde la creación del festival: el estreno de Expo Coahuila, un recinto que será inaugurado oficialmente y que en su primera etapa, tendrá capacidad para recibir entre 30 mil y 40 mil personas en sus diferentes áreas.

El cambio de sede es una estrategia logística, debido a que este evento ha superado las expectativas, pues en 2025, más de 80 mil personas asistieron durante los tres días del Rodeo Saltillo, por encima de una expectativa inicial cercana a los 60 mil visitantes.

El impacto se trasladó también a otros sectores de la economía local. La ocupación hotelera alcanzó niveles de hasta 95% y autoridades municipales estimaron una derrama económica superior a los 55 millones de pesos, principalmente a través de hospedaje, restaurantes, comercio y servicios.

Para esta edición 2026, el Rodeo pasa de tres a cuatro días de actividades, con una oferta que busca atraer no solamente a visitantes de Saltillo y otras regiones de Coahuila, sino también a turistas de distintos estados del país y del sur de Texas.

La sede, Expo Coahuila, ocupa los antiguos terrenos de la feria, pero el proyecto implicó una renovación y replanteamiento del espacio para convertirlo en un recinto capaz de recibir eventos de mayor escala.

Al tratarse de la inauguración del recinto y de la realización de un evento de gran magnitud, autoridades estatales y municipales trabajan en un esquema de movilidad, accesos, salidas y estacionamientos en los alrededores, uno de los principales retos que implica concentrar a decenas de miles de visitantes durante cuatro días.

La dimensión económica del evento no termina en los boletos o los conciertos. Los espacios comerciales disponibles para la edición 2026 ya fueron colocados, incluyendo áreas destinadas a emprendedores, comercios y restaurantes.

Saltillo también recibirá por primera ocasión la Convención Nacional Ganadera, con alrededor de mil 200 representantes del sector pecuario del país, además de Expo Gan Coahuila 2026 y la Exposición Nacional Angus.La oferta gastronómica regresará con Smoke & Grill y la final de Champion del Grill, mientras que el área infantil Pequeño Oeste, una de las actividades que tuvieron buena respuesta durante la edición anterior, volverá con talleres, granja didáctica, paseos en pony y actividades familiares.

La Arena 8 Segundos concentrará las competencias deportivas. Jueves 15 y viernes 16 se realizará el Open Rodeo, con acceso gratuito, el sábado llegará la competencia de monta de toros y el domingo se desarrollará el Rodeo de las Estrellas, con las finales de las siete disciplinas oficiales.

Como parte de los shows musicales que animan este evento, el jueves 15 de octubre se presentarán Pesado y La Casetera, el viernes 16, Julión Álvarez y Costumbre, el sábado 17, Banda El Recodo y Sólido y el domingo 18, la música country tendrá como protagonistas a Brett Young y Heartland.

La entrada general tiene un costo de 200 pesos para adultos y 65 pesos para niños, mientras que algunas competencias y espectáculos cuentan con boletaje independiente.

Más allá de la cartelera, el reto de 2026 será confirmar el crecimiento que el Rodeo Saltillo mostró el año pasado. Los más de 80 mil asistentes de 2025 colocaron una referencia alta. Ahora, con un día adicional, un recinto de mayores dimensiones y una oferta que combina entretenimiento, ganadería, gastronomía y turismo, el Rodeo buscará demostrar que puede convertirse en uno de los eventos anuales de mayor impacto económico y turístico para Saltillo y la región.