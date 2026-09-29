Pablo Gutiérrez Lazarus destaca continuidad de la transformación en Carmen

Pablo Gutiérrez Lazarus, coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Campeche, destacó durante una visita a Ciudad del Carmen la importancia de mantener los trabajos de infraestructura y recuperar la confianza de la ciudadanía en sus representantes.

Durante su recorrido por el municipio, Gutiérrez Lazarus visitó algunas de las obras que actualmente se realizan en la zona centro de la ciudad y señaló que estos proyectos forman parte de los trabajos que, desde su perspectiva, representan la continuidad de la transformación en Campeche. El coordinador estatal señaló que Ciudad del Carmen es un ejemplo de las acciones que se llevan a cabo tanto en municipios como en comunidades rurales de la entidad. Añadió que es necesario mantener el trabajo cercano con la población para conocer sus necesidades y atenderlas.

Gutiérrez Lazarus también destacó la importancia de recuperar la confianza que la ciudadanía deposita en sus representantes mediante el voto. En este sentido, señaló que la cercanía con las personas debe ser una parte importante del trabajo político y de las acciones que se realizan en los municipios. Durante su recorrido pudo observar los avances de diferentes proyectos de infraestructura urbana que se desarrollan actualmente en Ciudad del Carmen. De acuerdo con lo señalado, estos trabajos forman parte de las acciones que lleva a cabo el gobierno municipal.

La administración de Ciudad del Carmen está encabezada por la presidenta municipal Priscila Isabel Heredia Novelo, quien ha dado seguimiento a diversas obras y proyectos relacionados con la infraestructura urbana del municipio. El coordinador estatal sostuvo que los trabajos realizados en Carmen deben tener continuidad y extenderse a otros municipios y comunidades de Campeche, con el objetivo de atender las necesidades de la población.

Pablo Gutiérrez Lazarus fue designado por Morena como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Campeche el pasado 25 de agosto. Su nombramiento forma parte del proceso interno del partido para definir a sus coordinadores estatales rumbo al proceso electoral de 2027. Tras asumir el cargo, Gutiérrez Lazarus ha planteado la necesidad de mantener una etapa de diálogo y conciliación dentro del movimiento político en Campeche. También ha señalado la importancia de mantener el trabajo cercano con las comunidades de la entidad.

El político cuenta con trayectoria en la administración pública de Ciudad del Carmen, municipio que ha gobernado en diferentes periodos. Su incorporación a la coordinación estatal representa ahora una nueva etapa de trabajo político en el estado.

Durante su visita, reiteró que el objetivo es continuar con acciones que atiendan las necesidades de la población y mantener presencia en los diferentes municipios y comunidades. Ciudad del Carmen es uno de los principales municipios de Campeche y concentra parte importante de la actividad económica de la entidad, por lo que los proyectos de infraestructura y servicios públicos representan uno de los temas de atención para sus habitantes. Gutiérrez Lazarus señaló que el trabajo debe mantenerse de manera coordinada y con presencia en territorio, con el propósito de conocer directamente las necesidades de las comunidades.

Con su recorrido por Ciudad del Carmen, el coordinador estatal continuó con sus actividades dentro de Campeche, donde busca mantener contacto con habitantes y conocer los avances de las obras que se desarrollan en los municipios. El objetivo planteado es dar seguimiento a los proyectos de infraestructura y fortalecer el trabajo territorial en distintas zonas del estado.