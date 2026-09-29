Gino Segura concentra su trabajo en la Coordinación Estatal de Morena en Quintana Roo

Gino Segura deja sus funciones en el Senado

Gino Segura decidió concentrar su trabajo en la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, responsabilidad que, de acuerdo con los lineamientos aprobados por el Consejo Nacional de Morena, contempla una agenda permanente de organización, afiliación, difusión y trabajo territorial.

Entre las responsabilidades establecidas para la Coordinación se encuentran organizar los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación; participar en las acciones de afiliación y credencialización del partido; promover los logros del Segundo Piso de la Cuarta Transformación y difundir las políticas y reformas que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; así como coordinar las brigadas de defensa de la soberanía, la distribución de Regeneración y las tareas de formación política.

Ante esta agenda, Gino Segura señaló que la Coordinación Estatal requiere de todo su tiempo y compromiso, por lo que decidió dedicar esta nueva etapa de manera prioritaria al trabajo de organización y territorio en Quintana Roo.

Su licencia para separarse del ejercicio de su cargo en el Senado de la República es por tiempo indefinido, con el propósito de atender las responsabilidades correspondientes a la Coordinación Estatal.

“La Coordinación Estatal requiere hoy de todo mi tiempo y compromiso”, señaló Gino Segura al acudir al Senado de la República para cerrar esta etapa y agradecer a quienes lo acompañaron durante los últimos dos años.

Durante su visita, reconoció el respaldo de Ignacio Mier Velazco y destacó el trabajo realizado desde el Senado en favor de Quintana Roo.

Asimismo, expresó su reconocimiento a Francisco Alejandro Carrillo Flores, quien dará continuidad al trabajo legislativo relacionado con Quintana Roo.

“A mi amigo, el Senador Paco Carrillo, todo mi reconocimiento: a partir de ahora será él quien dé continuidad al trabajo que comenzamos hace dos años, con la misma responsabilidad y compromiso con nuestro estado”, expresó.

A partir de esta nueva etapa, Gino Segura enfocará su agenda en el cumplimiento de las tareas de la Coordinación Estatal, con recorridos por los municipios, reuniones con estructuras territoriales y seguimiento a los Comités Seccionales, además de las actividades de afiliación, información, formación política y distribución del periódico Regeneración.

La decisión marca el cierre de su etapa en el Senado y el inicio de una nueva responsabilidad dentro de la estructura de Morena en Quintana Roo.