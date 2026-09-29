Inicia construcción de Centro de Bienestar en Jiménez, Tamaulipas

El Gobierno de Tamaulipas inició la construcción de un nuevo Centro de Bienestar en la cabecera municipal de Jiménez, con el objetivo de ofrecer a las familias un espacio donde puedan acceder a actividades de salud, capacitación, deporte y cultura.El gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó la colocación de la primera piedra del proyecto, que será ejecutado por la Secretaría de Obras Públicas y contará con una inversión de 26 millones de pesos en su primera etapa.

Durante el inicio de los trabajos, se destacó que el nuevo complejo busca concentrar diferentes servicios y actividades en un mismo espacio para beneficio de los habitantes de Jiménez. El secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, explicó que la primera etapa contempla la construcción de un edificio con aulas, sanitarios y un dispensario médico, además de diferentes áreas destinadas a la actividad física y la convivencia.

Entre las instalaciones también se contempla una cancha de usos múltiples, tres módulos de gradas y un gimnasio al aire libre equipado con cinco ejercitadores. El proyecto contará además con un área de juegos infantiles, una trotapista, una plaza de acceso y un estacionamiento para las personas que acudan al centro.

De acuerdo con las autoridades estatales, el Centro de Bienestar busca convertirse en un punto de encuentro para las familias de Jiménez, donde puedan realizar actividades deportivas, culturales y de capacitación, además de contar con servicios relacionados con la salud. Durante el acto, el secretario de Obras Públicas señaló que este tipo de espacios buscan fortalecer la convivencia entre los habitantes y contribuir a generar lugares para la recreación y las actividades comunitarias.

La construcción forma parte de las acciones de infraestructura que el Gobierno de Tamaulipas realiza en los municipios de la entidad. De acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas, durante los últimos cuatro años se han llevado a cabo obras públicas en los 43 municipios del estado. El nuevo centro tendrá diferentes áreas destinadas a personas de distintas edades. Mientras las niñas y niños podrán utilizar los juegos infantiles, los jóvenes y adultos tendrán espacios para practicar actividades deportivas y realizar ejercicio al aire libre.

La incorporación de un dispensario médico también permitirá contar con un espacio destinado a la atención de salud dentro del complejo, de acuerdo con las características anunciadas para la primera etapa del proyecto. Las aulas, por su parte, estarán destinadas a actividades de capacitación, mientras que la cancha de usos múltiples permitirá realizar diferentes actividades deportivas.

El proyecto también contempla espacios para la convivencia familiar, como la plaza de acceso y las áreas deportivas y recreativas. Las autoridades estatales señalaron que el Centro de Bienestar forma parte de una estrategia para mejorar la calidad de vida de las familias mediante infraestructura que permita desarrollar actividades sociales, deportivas, culturales y de salud en un mismo lugar.

Con la colocación de la primera piedra comenzaron formalmente los trabajos para construir este espacio en Jiménez, municipio que se suma a las localidades donde el gobierno estatal desarrolla proyectos de infraestructura. La primera etapa tendrá una inversión de 26 millones de pesos y contempla la construcción de las principales instalaciones que conformarán el complejo.

Una vez terminado, el Centro de Bienestar buscará ofrecer a las familias de Jiménez un espacio para realizar actividades deportivas, recibir capacitación, acceder a servicios de salud y participar en actividades de convivencia. El Gobierno de Tamaulipas señaló que continuará con la realización de obras en los municipios del estado, con proyectos enfocados en mejorar los espacios públicos y atender las necesidades de las comunidades.