Mantienen Alerta Amarilla en Chihuahua por lluvias intensas y vientos de hasta 105 km/h

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua mantiene la Alerta Amarilla ante las condiciones meteorológicas asociadas a la llegada de la Depresión Tropical Polo, por lo que llamó a la población a extremar precauciones ante el pronóstico de lluvias intensas y rachas de viento de hasta 105 kilómetros por hora.

Las autoridades señalaron que durante las próximas horas se esperan condiciones adversas en distintas regiones del estado, por lo que recomendaron evitar zonas de riesgo y mantenerse atentos a los avisos oficiales emitidos por Protección Civil.

Municipios y comunidades bajo precaución

La alerta contempla a los municipios de Ascensión, Janos, Juárez, Madera, Urique y Uruachi.

También se emitieron recomendaciones específicas para distintas comunidades y colonias de la región de Casas Grandes, entre ellas Colonia Juárez, Mata Ortiz, Colonia Cuauhtémoc y San Diego.

En Nuevo Casas Grandes, las zonas señaladas son Comunidad Buena Fe, Colonia Anchondo y Colonia Francisco I. Madero.

Protección Civil pidió a la población evitar trasladarse por zonas susceptibles a inundaciones, corrientes de agua o afectaciones derivadas de las fuertes lluvias y los vientos, así como atender las indicaciones de las autoridades.

Llaman a mantenerse informados

Ante el desarrollo de las condiciones meteorológicas, las autoridades recomendaron consultar únicamente los avisos y recomendaciones oficiales y mantenerse preparados ante posibles cambios en el pronóstico.

Asimismo, recordaron que, ante cualquier situación de emergencia, la población puede comunicarse al 9-1-1.

hasta ahora se han reportado inundaciones y afectaciones en distintas zonas de la entiedad, donde varios conductores quedaron varados y tuvieron que ser auxiliados por equipos de emergencia.