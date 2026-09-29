Protección Civil atiende a población afectada por lluvias e inundaciones en Guaymas, Sonora

Protección Civil atiende a población afectada por lluvias e inundaciones en Guaymas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) mantiene un operativo de atención en Guaymas ante los efectos provocados por el huracán “Polo”, principalmente por las lluvias que han generado inundaciones en diferentes sectores de la ciudad.

A través de la Brigada de Respuesta Inmediata, personal de Protección Civil realiza recorridos constantes por las zonas afectadas para identificar las necesidades de la población y brindar apoyo a las familias que lo requieren. Entre las principales afectaciones se encuentran hogares inundados, debido a la acumulación de agua provocada por las lluvias. Ante esta situación, las autoridades mantienen vigilancia en las zonas donde el nivel de agua representa un riesgo para las viviendas y sus habitantes.

Los recorridos también permiten conocer las condiciones de las calles y detectar posibles puntos de riesgo para la población, con el objetivo de responder de manera oportuna ante cualquier emergencia. El operativo se realiza en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno que forman parte del Comité de Operación de Emergenia (COE), quienes trabajan en conjunto para atender las afectaciones ocasionadas por el fenómeno meteorológico. Bajo la instrucción del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y con la coordinación del secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, las diferentes dependencias mantienen acciones de apoyo en Guaymas y otras zonas que pudieran presentar afectaciones.

El coordinador estatal de Protección Civil, Daniel Abraham Gámez Martínez, señaló la importancia de mantener un monitoreo permanente de las condiciones que se presentan en la entidad, así como recopilar información sobre los daños para fortalecer la toma de decisiones. La información obtenida durante los recorridos permite identificar las zonas donde se requiere mayor atención y coordinar las acciones necesarias para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones.

Protección Civil también mantiene comunicación con las autoridades municipales y cuerpos de emergencia para atender los reportes de la ciudadanía y prevenir situaciones que puedan poner en riesgo a la población. Ante las condiciones meteorológicas, las autoridades recomendaron a los habitantes mantenerse atentos a la evolución del huracán “Polo” y evitar trasladarse por calles o zonas donde exista acumulación de agua.

Asimismo, pidieron a la población consultar únicamente información difundida por canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil. En caso de que el agua ingrese a las viviendas o aumente su nivel, se recomienda a las familias mantenerse en lugares seguros y solicitar apoyo de los cuerpos de emergencia cuando sea necesario.

La CEPC continuará con los recorridos y labores de atención mientras permanezcan los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de conocer las condiciones de las zonas afectadas y brindar apoyo a las personas que lo necesiten. Las autoridades estatales reiteraron el llamado a la población de Guaymas a mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles lluvias e inundaciones que puedan presentarse durante las próximas horas.