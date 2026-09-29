Tamaulipas refuerza investigación e inteligencia a cuatro años del gobierno de Américo Villarreal

Tamaulipas refuerza investigación policial y reporta baja de homicidios

El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y vocero de Seguridad de Tamaulipas, Willy Zúñiga Castillo, destacó que la estrategia de seguridad en la entidad ha cambiado su enfoque para dar mayor peso a la investigación, la especialización policial y la proximidad con la ciudadanía, a cuatro años del inicio del gobierno de Américo Villarreal Anaya.

Durante su participación en el espacio *Diálogos con Américo*, el funcionario explicó que el trabajo de las corporaciones busca combinar la capacidad de respuesta ante emergencias con procedimientos de investigación que permitan llevar ante la justicia a quienes cometen delitos. El modelo, señaló, se desarrolla en coordinación con la estrategia nacional de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Menos homicidios y delitos patrimoniales

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública citadas por el gobierno estatal, Tamaulipas registró en julio de 2026 su cifra más baja de homicidio doloso desde enero de 2015 y se ubicó entre las diez entidades con menor incidencia delictiva.

El estado también reportó sus niveles más bajos desde 2015 en robo de vehículo y robo a casa habitación. Entre enero y julio de 2026, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso disminuyó 17.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, además de mantenerse por debajo de la media nacional.

El gobernador ha señalado que la seguridad requiere trabajo permanente y coordinación entre las instituciones. “La paz no solo es la meta, sino que la paz es el camino”, ha expresado Villarreal Anaya, quien encabeza las reuniones de la Mesa de Paz para revisar la incidencia delictiva y definir acciones operativas.

La administración estatal sostiene que las acciones se desarrollan en concordancia con la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla atención a las causas de la violencia, fortalecimiento de las corporaciones, inteligencia, investigación y coordinación con las instituciones federales y las Fuerzas Armadas.

De la reacción a la investigación

Zúñiga Castillo explicó que uno de los principales cambios ha sido la profesionalización de la Guardia Estatal, mediante la actualización de la preparación de sus elementos y la creación de capacidades especializadas para atender delitos como la desaparición forzada y la extorsión.

El funcionario señaló que la instrucción del gobernador ha sido ampliar las capacidades de la corporación y convocar a perfiles preparados para responder a las necesidades de seguridad de la entidad. Como parte de este proceso, se han desarrollado áreas como la División de Tránsito y la Guardia de Género.

“Hoy se hace investigación, hoy se establece el Estado de derecho”, afirmó Zúñiga, al explicar que la estrategia busca que las personas responsables de generar violencia enfrenten procedimientos legales y que las actuaciones de las autoridades se apeguen a la ley.

El objetivo, agregó, es que las corporaciones no se limiten a responder cuando ocurre un delito, sino que cuenten con herramientas para investigar, integrar casos y contribuir a reducir los riesgos para la población.

Recuperar la confianza de la ciudadanía

El vocero de Seguridad reconoció que los resultados estadísticos no necesariamente se traducen de inmediato en una percepción distinta entre todos los habitantes, por lo que consideró que recuperar la confianza ciudadana es una tarea que requiere continuidad.

“Es un proceso. Es un tema en el que diariamente estamos trabajando”, expresó.

Como parte de esta estrategia, las autoridades buscan reforzar la proximidad social mediante la presencia de elementos en colonias, barrios y comunidades, con la intención de que la población identifique a los policías como una referencia de apoyo y atención.

“Que el policía vuelva a generar la confianza en la ciudadanía es el mejor de los retos”, señaló Zúñiga.

Atención especializada y delitos digitales

La estrategia también incluye el fortalecimiento de la Policía Cibernética, que trabaja en la identificación de sitios potencialmente fraudulentos y en la orientación a usuarios para prevenir engaños y delitos cometidos a través de plataformas digitales.

Estas labores se complementan con jornadas de bienestar y actividades de proximidad para difundir medidas preventivas. El organismo también mantiene coordinación con los servicios de emergencia 911 y denuncia anónima 089.

Otro componente es la Guardia de Género, cuyos elementos están especializados en la atención de crisis y el acompañamiento a víctimas. Su trabajo se articula con el Sistema DIF, la Secretaría de las Mujeres y las instancias de atención a víctimas, con el propósito de fortalecer la atención a mujeres, niñas y niños.

En materia de formación policial, Zúñiga destacó que las mujeres representan actualmente 60 por ciento de la matrícula de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas, donde Criminología es la carrera con mayor demanda.

Refuerzan vigilancia en carreteras

La ubicación de Tamaulipas como punto estratégico de conexión con Estados Unidos convierte la seguridad carretera en otro de los ejes de la estrategia estatal. La División Caminos de la Guardia Estatal mantiene cobertura permanente en carreteras y principales vías de comunicación.

A estas acciones se suman las Estaciones Seguras, instalaciones destinadas a apoyar el despliegue de los elementos y ofrecer puntos de asistencia a quienes transitan por las rutas de la entidad.

En julio, Villarreal Anaya entregó cuatro instalaciones sobre la carretera Ribereña, con una inversión conjunta de 223 millones de pesos, como parte de un esquema en el que participan los gobiernos federal, estatal y los municipios fronterizos.

De acuerdo con Zúñiga, estos espacios permiten a los policías organizarse y prepararse para responder ante incidentes, además de brindar a los viajeros lugares donde puedan solicitar apoyo o hacer una pausa durante sus recorridos.

Seguridad y justicia, los retos pendientes

A dos años de que concluya la administración estatal, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública señaló que los siguientes pasos consisten en profundizar la coordinación institucional, mantener la cercanía con la población, combatir la impunidad y fortalecer las capacidades de investigación.

“Estas dos acciones, seguridad y justicia, son los principales ejes que el gobernador nos ha instruido”, afirmó.

Al cumplirse cuatro años del gobierno de Américo Villarreal, este 1 de octubre, la estrategia estatal enfrenta el desafío de consolidar los avances reportados y lograr que los resultados se reflejen en la vida cotidiana y en la percepción de seguridad de las familias.

La ruta planteada por las autoridades contempla mantener la coordinación con la Federación, profesionalizar a las corporaciones y fortalecer la investigación y la aplicación de la ley. “Nuestro trabajo es servir y proteger y cuidar que la ley se cumpla y que los derechos se garanticen en lo largo y ancho de Tamaulipas”, concluyó Zúñiga.