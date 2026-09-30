Beatriz Mojica recibe respaldo de fundadores, lideres y referentes de Morena en Guerrero

En un encuentro encabezado por uno de los fundadores de Morena en Guerrero, Galdino Nava Díaz y la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Yesenia Salgado Xinol, Beatriz Mojica recibió el respaldo de más de 25 fundadores del partido, consejeros estatales, líderes y referentes.

Galdino Nava Díaz, destacó que Beatriz Mojica ha luchado por llegar a donde está y que nada se le ha regalado, por lo cual destacó que su trayectoria y trabajo en territorio la llevó a ganar las recientes encuestas que la posicionan como nueva Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Guerrero.

Por su parte, el fundador y referente de Acapulco, Tanislao Radilla, refrendó que Mojica cuenta con las capacidades necesarias, además del respaldo de la gente para encabezar este proyecto. También el equipo del Centro de Operaciones del Distrito 01 señaló que están listos y preparados para salir a territorio porque son gente que cree en el proyecto, camina con la gente y defiende las causas del pueblo y no las causas personales.

Beatriz Mojica Morga reiteró que durante este proceso se respetaron las voluntades del pueblo de Guerrero y señaló que desde el partido la intención principal es fortalecer el trabajo territorial, a pesar de que la derecha busque minar a Guerrero.

Posterior a la reunión, Galdino Nava señaló que se acordó recorrer el territorio consolidando la unidad por la transformación de Morena, con el principio de ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo.

Por su parte, Mojica destacó este encuentro en sus redes sociales y dejó claro que se debe construir una unidad en el estado escuchando a todas y todos, sumando liderazgos y manteniendo la cercanía con los comités de base.