Publicación de encuestas de Morena ratifican el triunfo de Imelda Castro en Sinaloa

La publicación de los resultados y la forma en la que las encuestas designaron a cada coordinador interno de Morena refrendan el triunfo de Imelda Castro Castro en Sinaloa, quien ahora ocupa el cargo de coordinadora estatal rumbo al proceso electoral de 2027 en el estado.

Estas encuestas dejan claro cómo funcionaba la metodología empleada para la evaluación de cada aspirante y como cada punto porcentual era clave para avanzar en el proceso. En el caso de Sinaloa, Imelda Castro quedó en la delantera y seguida a ella, Gerardo Vargas Landeros, Estrella Palacios Domínguez, María Teresa Guerra Ochoa, Graciela Domínguez Nava y Omar López Campos.

Los resultados corresponden a una medición en la que fueron evaluados seis perfiles para definir quién encabezará los trabajos del partido en Sinaloa rumbo a las próximas elecciones de 2027.

Para esta serie de encuestas se tomaron en cuenta conocimiento del personaje, opinión positiva, honestidad, cercanía, conocimiento del estado, cumplimiento, percepción como buen candidato, intención de voto y preferencia como candidato de Morena, PT y PVEM.

Imelda Castro obtuvo el mayor nivel de conocimiento, con 56.5%, además de 23.7% de opinión positiva, 18.5% en honestidad, 21.3% en cercanía, 25.6% en conocimiento del estado y 15.8% en cumplimiento.

En la percepción sobre quién sería un buen candidato registró 27.6%, en intención de voto alcanzó 25.5% y en la pregunta sobre preferencia como candidata de Morena, PT y PVEM obtuvo 26%.

Con la ponderación establecida por el propio partido para los atributos evaluados, Castro obtuvo un puntaje final de 10.

El segundo lugar correspondió a Gerardo Vargas Landeros, quien registró 45.7% de conocimiento, en tercer lugar quedó Estrella Palacios Domínguez, con 32.7%, en cuarto, María Teresa Guerra Ochoa, con 29.4%, en quinto, Graciela Domínguez Nava, con 24.3% y en sexto, Omar López Campos, con 13.5%.