Zacatecas alcanza 30% de avance en construcción de viviendas

El estado de Zacatecas registra un avance de 30 por ciento en la construcción de viviendas contempladas para este año, como parte de una meta sexenal de más de 27 mil 502 viviendas, informó la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega.

Durante la conferencia matutina, realizada de manera remota desde Zacatecas, la funcionaria dio a conocer los avances que presenta la entidad en materia de vivienda y destacó el trabajo coordinado entre las autoridades para continuar con la construcción de los hogares. De acuerdo con Edna Vega, de las más de 27 mil 502 viviendas contempladas como meta para Zacatecas, alrededor de 12 mil estarán a cargo de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), mientras que otras 14 mil serán responsabilidad del Infonavit y el Fovissste.

La secretaria señaló que hasta el momento se registra un avance de 30 por ciento de la meta total y destacó que para alcanzar este resultado ha sido importante la participación del gobierno estatal y de los presidentes municipales “Vamos muy bien, 30 por ciento de la meta total”, señaló la funcionaria, quien agregó que el avance también ha sido posible gracias al apoyo del gobernador y de los alcaldes para facilitar los terrenos donde se realizarán los proyectos de vivienda.

La disponibilidad de suelo es uno de los aspectos necesarios para que puedan desarrollarse los conjuntos habitacionales, por lo que la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno ha permitido continuar con los trabajos en la entidad. Durante la conferencia también participó el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, quien destacó la importancia de las acciones de vivienda para las familias del estado.

El mandatario estatal señaló que con la construcción y entrega de estos hogares se está materializando lo que consideró como justicia social y destacó que contar con una vivienda representa uno de los principales anhelos de muchas familias zacatecanas “Estamos materializando la justicia social, lo que verdaderamente transforma”, expresó Monreal al referirse a las acciones que se realizan en materia de vivienda.

Como parte de los avances del programa, este miércoles se realizó la entrega de 18 viviendas en el municipio de Luis Moya, Zacatecas. Los inmuebles forman parte de un conjunto habitacional que contempla un total de 84 viviendas, por lo que la entrega de estas primeras casas representa un avance en la atención de las familias beneficiarias.

De acuerdo con la información presentada, las viviendas entregadas tienen la posibilidad de crecer hasta alcanzar una superficie de 90 metros cuadrados, lo que permitirá que las familias puedan ampliar sus hogares de acuerdo con sus necesidades. La entrega de estas viviendas forma parte de las acciones que se desarrollan en Zacatecas para cumplir con la meta establecida para el periodo sexenal. Para las familias que reciben estos inmuebles, contar con una vivienda representa la posibilidad de tener un patrimonio y un espacio propio para vivir.

Las autoridades federales y estatales señalaron que continuarán trabajando para avanzar en la construcción de las viviendas que todavía están pendientes y cumplir con la meta establecida para Zacatecas. El avance de 30 por ciento representa una parte de las más de 27 mil viviendas que se tienen contempladas para el estado, mientras que los proyectos continuarán desarrollándose con el apoyo de los municipios.