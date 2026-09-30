Profeco informa precios mínimos y máximos de la sandía

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que realizó un levantamiento de precios, o supervisión de precios del 21 al 25 de septiembre del kilo de sandía Charleston rayada o roja, los resultados arrojaron un precio promedio para este producto de $16.49.

La institución detectó el precio mínimo en Bodega Aurrera, ubicada en Reynosa, Tamaulipas, con un costo por kilo de $9.00, seguida de Bodega Aurrera, en Chihuahua, Chihuahua; alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México y Veracruz, Veracruz, donde se encontró en $12.00 el kilo.

Por el contrario, el precio más elevado que registró la procuraduría fue en el Mercado Público Narciso Mendoza en Cuernavaca, Morelos, en $25.00 el kilo; asimismo, en Sumesa sucursal Arboledas, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a $24.90 el kilo y en tienda Walmart de Boca del Río, Veracruz, en $24.00el kilo.

La Profeco invita a la población consumidora a utilizar la herramienta Quién es Quién en los Precios para ubicar por entidad los precios de esta y otras frutas más.

El caso de la sandía destaca al tratarse de una fruta originaria del África tropical pero que es fuertemente consumida por la población mexicana. Está compuesta en más de un 90% por agua, por lo que se considera altamente hidratante, refrescante y de bajo contenido calórico.

Gracias a su contenido de citrulina, el consumo de esta fruta contribuye a la salud cardiovascular, ya que es un aminoácido que ayuda a relajar los vasos sanguíneos, mejorar la circulación y reducir la presión. Además, es rica en licopeno, un compuesto que protege a las células contra el daño oxidativo.

Aporta vitaminas A y C, las cuales fortalecen el sistema de defensa del cuerpo y promueven una buena salud ocular y de la piel.

En la gastronomía, la sandía ha dejado de ser una simple fruta de verano para convertirse en un ingrediente sumamente versátil. Va bien en ensaladas con queso fresco o para preparar aguas frescas, zumos, sorbetes y helados.