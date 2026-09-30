El alto puntaje de Julieta Ramírez confirma su asignación como Coordinadora de Morena en Baja California

Este martes el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena presentó la metodología empleada para obtener los resultados que designaron a los diferentes Coordinadores en Defensa de la Transformación y la Soberanía en las 17 entidades que celebrarán elecciones estatales en 2027. Con la publicación de estas tablas, queda confirmada que la victoria de Julieta Ramírez en la contienda interna de Baja California fue clara y concisa, respetando todos los parámetros necesarios para el proceso.

​De acuerdo con las cifras oficiales reveladas en conferencia de prensa, Ramírez se consolidó como el perfil mejor evaluado del estado de Baja California tras alcanzar 9.75 puntos de 10 posibles.

Este ejercicio de encuestas evaluó a un grupo de seis aspirantes conformado por Ismael Burgueño, Fernando Castro Trenti, Armando Ayala, Jorge Ramos y Monserrat Caballero.

​El desglose del estudio demoscópico mostró una diferencia clara a favor de Julieta Ramírez, quien se impuso en 7 de los 9 indicadores medidos frente a su contendiente más cercano, el actual alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño.

​Durante el anuncio, la dirigencia nacional de Morena ratificó su compromiso con la transparencia en la difusión de los datos, subrayando que la apertura de las métricas ante la opinión pública da certeza e idoneidad a la definición de sus liderazgos locales

Actualmente, Julieta Ramírez mantiene firme sus convicciones por fortalecer al estado a través de las estrategias y apoyo de Morena. Incluso continúa con los recorridos por Baja California y recientemente mantuvo cercanía con grupos de apoyo en Mexicali.