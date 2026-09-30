Destinan más de 5.2 millones para mejorar planteles del COBAEP en Puebla

El Gobierno del Estado de Puebla destinará más de 5.2 millones de pesos para realizar 19 proyectos de Obra Comunitaria “Por Amor a Puebla” en planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (COBAEP), con el objetivo de mejorar las condiciones en las que estudian miles de jóvenes.

Además de estos recursos, se asignarán más de 973 mil pesos provenientes de las tiendas escolares para fortalecer otros 18 centros educativos, con acciones relacionadas con infraestructura, equipamiento y materiales para los estudiantes. Durante la presentación de los apoyos, el secretario de Educación Pública, Manuel Viveros Narciso, destacó que la educación es una parte importante para el desarrollo de las comunidades y señaló que existe coordinación entre los gobiernos estatal y federal para atender las necesidades de los planteles.

El funcionario explicó que, mediante los recursos de las tiendas escolares, se beneficiarán 18 planteles con más de 973 mil pesos. Mientras que por medio del programa de Obra Comunitaria “Por Amor a Puebla” se destinarán más de 4.2 millones de pesos para realizar 19 proyectos en 13 municipios. Estos trabajos tienen como finalidad mejorar los espacios educativos y proporcionar mejores condiciones para que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades escolares.

Por su parte, el delegado federal de los Programas para el Desarrollo en Puebla, Rodrigo Abdala Dartigues, destacó la participación de las comunidades educativas mediante el programa “La Escuela es Nuestra”. Explicó que este modelo permite que madres y padres de familia, docentes y estudiantes participen en la decisión de qué necesidades deben atenderse, además de involucrarse en la administración y comprobación de los recursos destinados a los planteles.

En el caso del COBAEP, durante 2025 fueron atendidos 12 planteles con alrededor de 7 mil 200 estudiantes, con recursos por 11 millones de pesos. Para 2026, el programa contempla beneficiar a 24 planteles, con una población aproximada de 18 mil 900 estudiantes y una inversión de 26 millones de pesos. La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, informó que los 19 proyectos de Obra Comunitaria del COBAEP se encuentran distribuidos en 13 municipios y diferentes microrregiones.

De estos proyectos, 11 corresponden a acciones de mejoramiento y dignificación de planteles, mientras que ocho estarán destinados a la adquisición de materiales y equipamiento. Uno de los aspectos destacados fue la participación de las mujeres en la administración de los recursos. De acuerdo con la funcionaria, el 100 por ciento de las tesorerías de los comités de Obra Comunitaria están encabezadas por mujeres.

El director general del COBAEP, Humberto Aguilar Viveros, señaló que los recursos permitirán atender necesidades de infraestructura que durante años habían afectado las condiciones de algunos planteles. También informó que el Colegio ha firmado 31 convenios de colaboración, de los cuales 19 son con instituciones de educación superior, 11 con dependencias estatales y uno con una empresa privada.

En materia de seguridad, señaló que seis planteles ya se encuentran conectados al sistema de videovigilancia del C5, como resultado de la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública. Durante el evento se entregaron apoyos a representantes de los planteles beneficiados. Entre ellos estuvieron las tesoreras de los comités de Obra Comunitaria, quienes explicaron el destino que tendrán los recursos.

Representantes de planteles de Xicotepec de Juárez, Atempan, Loma Bella y Zacatlán señalaron que los apoyos serán utilizados para mejorar espacios, adquirir tecnología, fortalecer áreas de cómputo y laboratorios, así como atender necesidades de infraestructura. Puebla busca mejorar los espacios donde estudian los jóvenes poblanos y fortalecer la participación de las comunidades educativas en la administración de los recursos públicos.