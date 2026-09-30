Humanismo mexicano marca cuatro años del gobierno de Américo Villarreal

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, llegará este 1 de octubre a cuatro años al frente del Gobierno estatal, periodo en el que su administración ha planteado el llamado humanismo mexicano como uno de los ejes de sus políticas públicas.

Como parte de este aniversario, el mandatario realizará el encuentro “Cuatro años transformando Tamaulipas”, en el Centro Cultural Tamaulipas, donde presentará un balance de las acciones realizadas desde octubre de 2022 y las prioridades para los siguientes años.

Antes de este ejercicio de rendición de cuentas, Villarreal Anaya recorrió los 43 municipios de Tamaulipas, donde acompañó los informes de los presidentes y presidentas municipales y revisó avances, necesidades y proyectos de las diferentes regiones.

El recorrido permitió conocer las condiciones particulares de los municipios, desde la zona fronteriza y su actividad comercial, hasta las regiones agrícolas, ganaderas y rurales del centro y sur del estado.

Entre los temas que forman parte del balance se encuentran seguridad, salud, bienestar, infraestructura, inversión y desarrollo regional, áreas en las que el gobierno estatal reporta diferentes acciones durante los cuatro años de administración.

En materia económica, Tamaulipas ha registrado indicadores positivos. De acuerdo con información del INEGI, durante el primer trimestre de 2026 se registró un crecimiento anual de 5.2 por ciento en la oferta y demanda global de bienes y servicios; además, el estado reportó un incremento en su población ocupada durante ese periodo.

El Gobierno estatal también reporta una inversión superior a 21 mil millones de pesos en obra pública durante los cuatro años de administración, con trabajos realizados en los 43 municipios.

A esta inversión se suman proyectos privados que, de acuerdo con el gobierno estatal, representan una cartera de 168 proyectos por más de 20 mil millones de dólares y la generación estimada de más de 57 mil empleos.

Seguridad y bienestar

La seguridad es otro de los temas que serán incluidos en el balance del gobernador. La administración estatal ha señalado acciones de coordinación con las Fuerzas Armadas y autoridades federales, además del fortalecimiento de la Guardia Estatal mediante capacitación, equipamiento, patrullas y tecnología.

En cuanto al bienestar, uno de los indicadores mencionados por el gobierno estatal es la reducción de la población en situación de pobreza.

Los datos oficiales de INEGI muestran que Tamaulipas registró en 2024 una población en situación de pobreza multidimensional cercana a una quinta parte de sus habitantes. La medición se realiza con información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares y permite conocer diferentes condiciones sociales y económicas de la población.

La administración estatal también reporta la entrega de apoyos alimentarios y la coordinación con los programas federales de bienestar.

Salud e infraestructura

En materia de salud, el gobierno estatal ha trabajado junto con el Gobierno de México y el IMSS-Bienestar para ampliar y mejorar la infraestructura médica.

Entre los proyectos destacados se encuentra el Hospital General de Ciudad Madero, además de inversiones destinadas a hospitales, unidades médicas y equipamiento.

Otro de los programas señalados por la administración es Código Infarto, enfocado en la atención de personas que presentan un infarto agudo al miocardio.

La infraestructura también forma parte de las prioridades. Carreteras, sistemas de agua potable, saneamiento, escuelas, hospitales, vialidades y espacios públicos son algunos de los sectores incluidos en las obras realizadas durante estos cuatro años.

Proyectos para las regiones

Tamaulipas también mantiene proyectos considerados estratégicos para impulsar la conectividad y el desarrollo regional.

Entre ellos se encuentran el Puerto del Norte, la ampliación del Puente Internacional III de Nuevo Laredo, el tren Saltillo-Nuevo Laredo, el Corredor del Golfo Norte y proyectos relacionados con agua y energía.

El gobierno estatal también contempla obras como el Acueducto Guadalupe Victoria y acciones para mejorar la infraestructura hidráulica y la tecnificación de los distritos de riego.

Con este panorama, el encuentro del 1 de octubre servirá para presentar los resultados de los primeros cuatro años de administración y plantear las acciones que continuarán durante el siguiente periodo.

El gobernador Américo Villarreal señaló que el desarrollo estatal debe mantenerse vinculado con las necesidades de las comunidades y con la atención de temas como seguridad, salud, agua, infraestructura y generación de oportunidades.

De esta manera, el cuarto aniversario de su administración estará marcado por un balance de las acciones realizadas en los 43 municipios y por la presentación de los proyectos que el Gobierno de Tamaulipas busca continuar durante los próximos meses.