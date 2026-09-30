Instalan comité de apoyo a familias con vínculo migrante en González, Tamaulipas

El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM) instaló un Comité de Apoyo a Familias con Vínculo Migrante en el municipio de González, con el objetivo de fortalecer la atención y acompañamiento de las familias que tienen algún integrante viviendo fuera del país.

La instalación de este comité busca acercar diferentes servicios a las familias tamaulipecas que mantienen un vínculo con personas migrantes y generar una mayor coordinación entre las autoridades municipales y estatales. El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes tiene entre sus responsabilidades brindar atención y acompañamiento integral a las personas migrantes y sus familias, además de impulsar acciones que permitan su integración social y económica.

Con la creación del comité en González, se pretende que las familias puedan contar con un espacio de apoyo para atender diferentes necesidades relacionadas con la migración y mantener una comunicación más cercana con las instituciones encargadas de brindarles atención. La migración es un fenómeno que tiene presencia en diferentes municipios de Tamaulipas, debido a que numerosas familias tienen algún integrante que radica temporal o permanentemente en otro país.

Por esta razón, las autoridades buscan fortalecer los mecanismos de atención para quienes permanecen en las comunidades de origen y requieren orientación o apoyo en diferentes situaciones relacionadas con sus familiares que se encuentran en el extranjero. El comité también representa un mecanismo para trabajar de manera coordinada con las comunidades y conocer de primera mano las necesidades que enfrentan las familias con algún vínculo migrante.

De acuerdo con los lineamientos del programa de Atención a Migrantes, el Gobierno de Tamaulipas contempla acciones dirigidas tanto a las personas migrantes que ingresan, transitan o retornan a la entidad como a los tamaulipecos que viven en el exterior y a sus familias. Entre los objetivos de estas acciones se encuentra promover la inclusión social, educativa, laboral y económica de las personas migrantes y sus familiares, además de fortalecer la coordinación entre instituciones para atender las necesidades relacionadas con la movilidad humana.

En este sentido, el nuevo comité instalado en González permitirá mantener un vínculo más cercano con las familias del municipio y facilitar la coordinación de los apoyos que puedan requerir. La participación de las autoridades municipales también será importante para identificar las necesidades de la población y canalizar los casos hacia las dependencias correspondientes. Otro de los aspectos que se busca fortalecer es la comunicación con las familias que tienen integrantes en el extranjero, ya que la separación familiar puede generar diferentes necesidades que requieren atención de las instituciones.

El trabajo del ITM también contempla brindar orientación y acompañamiento en situaciones relacionadas con personas migrantes y sus familias, por lo que los comités municipales pueden funcionar como espacios de acercamiento entre la población y las autoridades.

Con esta instalación, González se suma a las acciones de coordinación que buscan atender a las familias con vínculos migrantes en Tamaulipas. Las autoridades estatales han señalado que la atención a la población migrante debe realizarse con un enfoque de derechos humanos, inclusión y respeto, además de buscar que las personas y sus familias puedan acceder a oportunidades y servicios.

La instalación del Comité de Apoyo a Familias con Vínculo Migrante representa así un paso para fortalecer la atención en el municipio de González y mantener una comunicación directa con las familias que tienen integrantes viviendo fuera del país. El objetivo es que, mediante el trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía, se puedan identificar necesidades y brindar acompañamiento a las familias tamaulipecas relacionadas con el fenómeno migratorio.